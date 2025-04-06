AK Parti’den Özgür Özel’e tepki: Cunta eşittir CHP’dir

AK Partili Hayati Yazıcı (AA)

"Milli iradeyi içine sindiremeyenlerin milletimiz nezdinde yeri yoktur. CHP, suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır. Yolsuzluk iddialarına tek bir kelime etmeden seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, seçilmiş iktidarı hedef almaları bu paniğin göstergesidir. Hakaret, iftira, tehdit içeren bu provokatif dille sorumluluktan kaçamazsınız. CHP'ye düşen bağımsız ve tarafsız yargının konuyu aydınlatmasını beklemektir. Bu tür savrulmalar CHP'yi iktidar yapmaz, millet nezdinde ancak itibarsızlaştırır. Anayasal kurumlara, demokrasiye, milli iradeye, meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, herkesin vazifesi olduğu gibi muhalefetin de vazifesidir. Ana muhalefetin Genel Başkanını, milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Demokrasiden yana olan herkes CHP'nin bu provokatif diline karşı durmalıdır.

'İnsanın kafasında ya fikir olur ya küfür.' Belli ki fikir yok, kafa küfürle dolu. İşte sorun budur. Milletimiz demokrasiyi hazmedemeyenlere mutlaka cevabını verecektir. Bu zihniyete karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz."

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

"Türkiye'de siyaset tarihinde ismi cunta ve darbecilerle yan yana anılan tek parti olan CHP'nin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk ve şaibelerle ilgili tartışmaları perdelemek ve gündemi değiştirmek için her gün başka bir yalana ve iftiraya sarıldıklarını üzülerek görüyoruz.

Ömrünü milletine hizmet etmeye adamış olan ve 22 yıldır milletinin büyük bir desteği ile girdiği her seçimden zaferle ayrılmış olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin ismini "cunta" ile yan yana anmak tek kelime ile iftiradır. CHP'ye Sayın Cumhurbaşkanımızın adını kirli siyasetlerine malzeme etmeden önce kendi tarihine bakmasını öneriyoruz. Ayrıca cuntacılarla kader arkadaşlığı yapmış olan CHP'yi Türkiye'ye karanlık günleri yaşatan geçmişi ile hesaplaşmaya çağırıyoruz."

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZDEMİR:

"Siyasi tarihimizde darbeleri alkışlayan, muhtıralara selam duran, vesayet düzenlerini sahiplenen bir zihniyetin bugün "cunta" demesi tam bir ironi örneğidir. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar ya darbelere destek olmuş ya da sessiz kalmış olanların, bugün milli iradenin temsilcilerine "cunta" yakıştırması yapması, aslında nerede durduklarını bilememelerindendir. Demokrasiye inansalardı, 23 yıldır milletten yetki alanları "cunta" değil, millet iradesinin temsilcisi olarak görürlerdi. Ama belli ki sandıkta kazanamayacaklarını bilenler, algı operasyonlarıyla gündem değiştirme çabasında. Millet iradesinin önünde hiçbir vesayet odağı duramaz. Bu zihniyet, milletimizi kandıramayacağını er ya da geç anlayacaktır."