AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'in "cunta" sözlerine tepki: Cunta eşittir CHP'dir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik | Fotoğraf: AA

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Son on günde gerçekleşen siyasi gündeme ilişkin görüşmelerimizi paylaştık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Boykot olarak bir partinin kampanya yapması bir partinin kendi vatandaşlarının emeği ile karşı karşıya gelmesi ilktir. Özgü özel siyasi fanatizm dili kullanmakta. Sosyal bölücülük dediğimiz çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Vatandaşımızda karşılık bulmamıştır.

"CUNTA DEMEK CHP DEMEKTİR"

Cunta yönetimi ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı. CHP siyasi cuntacılığın sürükleyicisi ya da destekleyicisi olmuştur. Cuntacılık sözkonusu ise eşittir CHP bulunacaktır.

CHP kendilerine yakışacak ifadeye bize kullanmaları sonrası gerekli karşılığı veriyoruz. Hukuki süreç de olacaktır. Suriye diktatörü Esad'a kullanmadığı ifadeleri sayın cumhurbaşkanımıza kullanıyor. Siyasi-hukuki karşılıkları verilmeye devam edecektir.

Özgür Özel döneminde CHP'nin düştüğü durum görülmüş şey değildir. Daha önce dönemlerde yabancı odaklardan yardım talep eden parti genel başkanı görülmemiştir.

CHP'de bir siyaset kurduklarında çürük temelde siyaset inşa etmeleri şaşkınlık verici. Türkiye en çok randevu edilen taraftır. Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanımızda da böyledir. AB'de fasılları açalım yerine getiriyorsak kapatırsınız aksi taktirde açık kalır. Avrupa'da genişlemeye yönelik vizyonsuzluktan kaynaklanıyor.