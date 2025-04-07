AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'in "cunta" sözlerine tepki: Cunta eşittir CHP'dir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımda Nazileri aştığını dile getiren Çelik, 'Uluslararası toplumun çaresiz kalması utanç verici' dedi. CHP lideri Özgür Özel'in 'cunta' sözlerine tepki gösteren Çelik, 'Cunta eşittir CHP'dir. Açıklama milli iradeye saygısızlığın neticesidir. CHP geçmişte cuntaya ya destek oldu ya da sessiz kaldı.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Çelik, DEM Parti'nin Başkan Erdoğan ile görüşmesi için bu hafta içerisinde randevu verileceğini açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:
TBMM parti grubu değerlendirmeleri yapılacak. Kapsamlı sunumlar MYK'da yapılıyor. Sayın cumhurbaşkanımız talimatlarını MYK üyelerine iletti. Terörsüz Türkiye gündemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. Gazze'deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katlim sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz.
"BAHÇELİ HASTA YATAĞINDA DA TAKİPTEYDİ"
Sayın Devlet Bahçeli tekrar göreve başladı, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin istirahat sürecinde bile terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması çok önemliydi. Sayın cumhurbaşkanımız da terörsüz Türkiye için devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını ifade etmiştir. Yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
Son on günde gerçekleşen siyasi gündeme ilişkin görüşmelerimizi paylaştık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Boykot olarak bir partinin kampanya yapması bir partinin kendi vatandaşlarının emeği ile karşı karşıya gelmesi ilktir. Özgü özel siyasi fanatizm dili kullanmakta. Sosyal bölücülük dediğimiz çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Vatandaşımızda karşılık bulmamıştır.
"CUNTA DEMEK CHP DEMEKTİR"
Cunta yönetimi ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı. CHP siyasi cuntacılığın sürükleyicisi ya da destekleyicisi olmuştur. Cuntacılık sözkonusu ise eşittir CHP bulunacaktır.
CHP kendilerine yakışacak ifadeye bize kullanmaları sonrası gerekli karşılığı veriyoruz. Hukuki süreç de olacaktır. Suriye diktatörü Esad'a kullanmadığı ifadeleri sayın cumhurbaşkanımıza kullanıyor. Siyasi-hukuki karşılıkları verilmeye devam edecektir.
Özgür Özel döneminde CHP'nin düştüğü durum görülmüş şey değildir. Daha önce dönemlerde yabancı odaklardan yardım talep eden parti genel başkanı görülmemiştir.
CHP'de bir siyaset kurduklarında çürük temelde siyaset inşa etmeleri şaşkınlık verici. Türkiye en çok randevu edilen taraftır. Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanımızda da böyledir. AB'de fasılları açalım yerine getiriyorsak kapatırsınız aksi taktirde açık kalır. Avrupa'da genişlemeye yönelik vizyonsuzluktan kaynaklanıyor.
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