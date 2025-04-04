Kent lokantası yalanı deşifre edildi: Yine CHP’nin beceriksizliği…

Çeşitli sosyal medya hesaplarından Şişli'deki Kent Lokantası'nın kayyum geldikten sonra kapatıldığı iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddianın doğru olmadığını belirtmesine karşın dezenformasyon içerikli iddialara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir'den de açıklama geldi. Demir, "Şişli'de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur" diyerek, "19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapılmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme bulunmadığı için lokanta, bizzat CHP yönetimi tarafından kapatılmıştır. Sorunun kaynağı ve sebebi, CHP belediyesinin beceriksizliğidir" dedi.

YENİDEN HİZMETE AÇILACAK

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğramasını arzu etmeyiz" diyerek yakın zamanda Şişli Kent Lokantası'nın yeniden hizmete açılacağının müjdesini verdi.

"CHP'NİN YİNE KENDİ BECERİKSİZLİĞİ"

Şişli'de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları, yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izlediklerini belirten Demir, söz konusu iddialara yanıt vererek, "Kent Lokantası'nın kapanması CHP'nin kendi beceriksizliğidir" diye konuştu.

"MİLLETİN KAYNAĞINI MİLLETE HİZMET İÇİN HARCASAYDINIZ"

Mustafa Demir, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şişli'de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur, 19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır. Sorunun kaynağı ve sebebi, CHP Belediyesinin beceriksizliğidir. Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğramasını arzu etmeyiz. Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacaktır. Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız."