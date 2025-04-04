Karayollarında yeni nesil güvenlik tedbirleri! Hem kazaları önlüyor hem trafik akışını hızlandırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sarsma bandı uygulamasının sürücünün dalgınlık, uyuklama ya da dikkat dağınıklığı nedeniyle yoldan çıkma kazalarını engellemeyi hedeflediğini ifade etti. Uraloğlu ayrıca, Akıllı Ulaşım Sisteminin bir parçası olan Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemiyle şoförlerin trafik kazaları, hava, yol durumu ve çevre şartları hakkında uyarılarak, bilgilendirildiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ülke genelinde yürütülen trafik güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, KGM bünyesindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri ile belli noktalara yerleştirilen meteorolojik algılayıcılar, değişken mesaj işaretleri ve kamera gibi cihazlar sayesinde tüm verilerin toplandığını ve yol kullanıcılarının anlık olarak bilgilendirilmesini sağladıklarını ifade etti.