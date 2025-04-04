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Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 14:31 Güncelleme: 04.04.2025 14:32
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Başkan Erdoğan’dan Alparslan Türkeş paylaşımı

Başkan Erdoğan MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefatının yıl dönümünde sosyal medya hesabından 'Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun.' paylaşımını yaptı.

Başkan Erdoğan MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefatının yıl dönümünde sosyal medya hesabından "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebedî âleme irtihalinin 28'inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun." paylaşımını yaptı.

Başkan Erdoğan X paylaşımı / Ekran alıntısıBaşkan Erdoğan X paylaşımı / Ekran alıntısı

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Başkan Erdoğan’dan Alparslan Türkeş paylaşımı Başkan Erdoğan’dan Alparslan Türkeş paylaşımı Başkan Erdoğan’dan Alparslan Türkeş paylaşımı
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