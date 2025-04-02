İBB’de yeni skandal patladı! Yasa dışı bahis de işin içinde! Trol ağı patladı...

O HESAPLAR ÜZERİNDEN BAHİS REKLAMI

Geçen yıl mart ayının ortasında Aydın'da "SİBERGÖZ-27" operasyonu oldu. Anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartın yakalandı. Sonra da mahkemeye çıkarılıp tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturmasıydı. Bartın'ın kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte X hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaptığı, takipçi kazandığı ve yasa dışı sitelerin reklamlarını paylaştığı, bu yolla vatandaşları bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edilmişti. Bartın, 12 milyonu aşkın takipçisi olan 54 hesap dışında ilişkide olduğu diğer ağlarla 40 milyon erişime ulaşıyordu. İBB'ye de diğer belediyelere de çalışan biriydi. Hatta son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendisi muhalefet kanadının trol başıydı. İBB ile para trafiği ifşa olan Bartın, tweetgram, Zam Haber, Mevzu Ekrem, Bee Haber gibi birçok sosyal medya hesabını kontrol ediyordu. Sonra İBB yolsuzluk soruşturması sırasında gözaltına alınıp tutuklanan bir isim daha var. O da 7B isimli medya şirketinde Üst Düzey Yöneticilik yapan ve CORE isimli medya tanıtım ve iletişim şirketinin sahibi olan, İBB Meclis Üyesi, Gerçek Gündem'in eski sahibi, eski Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol… Biliyorsunuz, Şenol'un da İBB trol ağını finanse ettiği ortaya çıktı. Hatta Şenol tarafından finanse edilen trol ağının içerik üreticilerinin Übeyit Bartın'ın akrabaları olduğu deşifre oldu. Savcılıkların tespit ettiği, bu isimlerin beslediği trol hesaplarını inceleyin. Hepsinin yasa dışı bahis siteleriyle iltisakları var. Sık sık trol ordusunun yasadışı bahis sitesi reklamları paylaşımlarına tanık olabilirsiniz. Hatta yasa dışı bahis siteleriyle takipleşmelerine… O halde soru şu… Tüm bunlar tesadüf olabilir mi? Ya da bilmediğimiz nasıl bir çark dönüyor? Eğer kirli bir ilişki ağı varsa bunu topluma kim, nasıl açıklar?

Bana kalırsa 'heybedeki turp' için bundan daha iyisi olamaz!