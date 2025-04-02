İBB'de yeni skandal patladı! Yasa dışı bahis de işin içinde! Trol ağı patladı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklandı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, İBB ile yasa dışı bahis ağları arasındaki olası bağlantılara dikkat çekti. Güngör'ün aktardığına göre, geçen yıl Aydın'da düzenlenen 'SİBERGÖZ-27' operasyonunda anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartın yakalanarak tutuklandı. Bartın'ın, İBB ve diğer belediyelerle çalıştığı, ayrıca muhalefet kanadının trol başı olduğu iddia ediliyor. Übeyit'in kontrol ettiği sosyal medya hesapları arasında Tweetgram, Zam Haber, Mevzu Ekrem ve Bee Haber bulunuyor. İşte detaylar...
Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk skandalıyla çalkalanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.
YENİ SKANDAL ORTAYA ÇIKTI
İBB'deki yolsuzluklara ilişkin her geçen gün yeni belge ve bilgiler ortaya çıkarken Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör İBB ile yasa dışı bahis ilişkisine yönelik çarpıcı bilgiler paylaştı.
Güngör kaleme aldığı köşe yazısında örnekleriyle İBB'deki skandalı paylaştı. İşte Dilek Güngör'ün yazısı:
İBB-YASA DIŞI BAHİS İLİŞKİSİ
Konu çetrefilli… O yüzden fazla uzatmadan meseleye gireyim. Malum, Türkiye'nin gündemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığı yolsuzluk soruşturması… Biliyorsunuz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklandı. Soruşturmanın detayında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" dahil pek çok suç var.
Peki ya bunun dışındaki iddialar?
Şu aralar nereye gitsem birileri İBB ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki olduğunu söylüyor.
Yahu, bir taraftan 'hak-hukuk-adalet' diyerek gençleri sokak eylemlerine davet eden muhalefet partisi, diğer taraftan gençleri bataklığa sürükleyen yasa dışı bahis baronlarıyla kirli ilişkilere girmiş olabilir mi?
Önce bana da inandırıcı gelmedi. Fakat araştırınca şaşırtıcı bağlantılar dikkat çekiyor.
Hatırlar mısınız?
O HESAPLAR ÜZERİNDEN BAHİS REKLAMI
Geçen yıl mart ayının ortasında Aydın'da "SİBERGÖZ-27" operasyonu oldu. Anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartın yakalandı. Sonra da mahkemeye çıkarılıp tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturmasıydı. Bartın'ın kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte X hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaptığı, takipçi kazandığı ve yasa dışı sitelerin reklamlarını paylaştığı, bu yolla vatandaşları bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edilmişti. Bartın, 12 milyonu aşkın takipçisi olan 54 hesap dışında ilişkide olduğu diğer ağlarla 40 milyon erişime ulaşıyordu. İBB'ye de diğer belediyelere de çalışan biriydi. Hatta son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendisi muhalefet kanadının trol başıydı. İBB ile para trafiği ifşa olan Bartın, tweetgram, Zam Haber, Mevzu Ekrem, Bee Haber gibi birçok sosyal medya hesabını kontrol ediyordu. Sonra İBB yolsuzluk soruşturması sırasında gözaltına alınıp tutuklanan bir isim daha var. O da 7B isimli medya şirketinde Üst Düzey Yöneticilik yapan ve CORE isimli medya tanıtım ve iletişim şirketinin sahibi olan, İBB Meclis Üyesi, Gerçek Gündem'in eski sahibi, eski Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol… Biliyorsunuz, Şenol'un da İBB trol ağını finanse ettiği ortaya çıktı. Hatta Şenol tarafından finanse edilen trol ağının içerik üreticilerinin Übeyit Bartın'ın akrabaları olduğu deşifre oldu. Savcılıkların tespit ettiği, bu isimlerin beslediği trol hesaplarını inceleyin. Hepsinin yasa dışı bahis siteleriyle iltisakları var. Sık sık trol ordusunun yasadışı bahis sitesi reklamları paylaşımlarına tanık olabilirsiniz. Hatta yasa dışı bahis siteleriyle takipleşmelerine… O halde soru şu… Tüm bunlar tesadüf olabilir mi? Ya da bilmediğimiz nasıl bir çark dönüyor? Eğer kirli bir ilişki ağı varsa bunu topluma kim, nasıl açıklar?
Bana kalırsa 'heybedeki turp' için bundan daha iyisi olamaz!
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