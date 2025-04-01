İmamoğlu’nu ihbar edenlerden biri de o! CHP’li Enginyurt’un tepkisi ortaya çıktı: Harcamaları incelensin

CHP'li İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Bu tutuklama sonrasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. CHP'li birçok ismin bu süreçte itirafta bulunduğu hatta daha öncesinde şikayet edenlerin dahi olduğu ortaya çıkmıştı.

YOLSUZLUĞU SAVUNAN CHP'Lİ ENGİNYURT İHBARCI ÇIKTI

Bu isimlerden biri de şuan CHP Milletvekili olan Cemal Enginyurt oldu. Yolsuzluğu şuan savunan CHP'li Enginyurt'un 2020 yılına ait bir paylaşımı tekrar gündem oldu.