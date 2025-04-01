İmamoğlu'nu ihbar edenlerden biri de o! CHP’li Enginyurt'un tepkisi ortaya çıktı: Harcamaları incelensin
Eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'li birçok ismin İmamoğlu ihbar ettiği ortaya çıkmıştı. O isimlerden birinin de CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt oldu. Yıllar önce yaptığı paylaşımda CHP'li Enginyurt, reklam harcamaları nedeniyle İmamoğlu'nun harcamalarının incelenmesini istediğini belirterek Başkan Erdoğan'ı etiketlemesi dikkat çekti. İşte detaylar...
CHP'li İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Bu tutuklama sonrasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. CHP'li birçok ismin bu süreçte itirafta bulunduğu hatta daha öncesinde şikayet edenlerin dahi olduğu ortaya çıkmıştı.
YOLSUZLUĞU SAVUNAN CHP'Lİ ENGİNYURT İHBARCI ÇIKTI
Bu isimlerden biri de şuan CHP Milletvekili olan Cemal Enginyurt oldu. Yolsuzluğu şuan savunan CHP'li Enginyurt'un 2020 yılına ait bir paylaşımı tekrar gündem oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SESLENMİŞ: BU ADAMI İNCELEYİN
Enginyurt'un 2020 yılının mayıs ayında X hesabından Başkan Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun her akşam reklamlarda olduğunu belirterek "CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanı var, diğerleri böyle reklam filmlerinde rol almazken. Bu arkadaşın işi ne? Milyarlık reklam veriyor. Sayın Cumhurbaşkanım bu adamın harcalamaları incelensin" ifadelerine yer verdiği görüldü.
"AÇIKLAMAN YOK REKLAMIN ÇOK"
CHP'li Enginyurt, yıllar önceki o paylaşımında İmamoğlu'nun sert bir dille eleştirerek "Allah aşkına! 30 milyon para dağıtacağım diyerek tek kuruş dağıtmayan Ekrem Efendi! Madem dürüstsen, 16 milyonun başkanıysan, tüyü bitmemiş yetim hakkını niye reklama harcadın? Koronayla ilgili tek açıklaman yok, reklamın çok." dedi.
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