Tarihi Uzun Çarşı yeniden ayağa kalkıyor! Bakan Kurum: 11 ilimizden asla ayrılmıyoruz

Bakan Kurum'un X paylaşımı | Ekran görüntüsü

"BİZE GÜÇ VEREN ŞEY, YENİDEN ORADA ÇALIŞABİLME UMUDU"

Videodaki hikayesinde, Uzun Çarşı'daki bir esnafın çocuğu olduğunu söyleyen İmren, asrın felaketini, "6 Şubat Hatay'ın kaderini değiştiren bir gün oldu. Ne askerlik anısı ne çocukluk bıraktı. Her şey tam bir dakikada yok oldu." sözleriyle anlattı.

Çarşı inşaatının hızla sürdüğünü belirten İmren, şunları kaydetti:

"Şu an şehirdeki tüm çabanın bizim için olduğunun farkındayız. Her yer şantiye, her yer inşaat alanı. Şehir şu an yeniden onarılıyor, bunu görüyoruz. Bir şeylerin gelişmesi, yükselmesi, gözle görünür farkındalığı bizim umutlarımızı yükseltiyor. Her sabah iş yerime gidip çalışmaların ne kadar ilerlemiş olduğunu kontrol ediyorum. Bir taş eklenmişse ben o taşı fark ediyorum. Devletin şu an burada hızlı bir çalışma yaptığı görüyoruz. Bu çalışmaların hızından dolayı Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ederiz."

İmren, çarşının eskisinden daha güzel olacağına inandığını ifade ederek, "Bize güç veren şey, bir gün yeniden orada çalışabilme umudu. İş yerlerimizin onarımı bitince tekrar oraya döneceğiz. Çarşımızdaki iş yerleri bize teslim edilecek, herkes kendi iş yerine geçecek. Burası bizim bir gün geleceğimizi tekrar düşündüğümüz dünyanın cenneti." dedi.