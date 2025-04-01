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Başkan Erdoğan Burhan Abiş'in cenazesine katılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 13:28 Güncelleme: 01.04.2025 14:06
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Başkan Erdoğan Burhan Abiş’in cenazesine katılacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş (79), bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Burhan Abiş, Ulaşlı Belediye Başkanı olarak 1986-1994 yılları arasında görev yaptı. 4 çocuk babası Abiş, bir süredir Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Abiş'i hastanede ziyaret etmiş, sağlık durumuna ilişkin bilgi almıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK

Abiş'in cenazesi, Gölcük Ulaşlı Mahallesi Merkez Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Başkan Erdoğan da törene katılacak.

Başkan Erdoğan'dan taziye mesajıBaşkan Erdoğan'dan taziye mesajı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti'mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil, yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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Başkan Erdoğan Burhan Abiş’in cenazesine katılacak Başkan Erdoğan Burhan Abiş’in cenazesine katılacak Başkan Erdoğan Burhan Abiş’in cenazesine katılacak

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