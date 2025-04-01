Başkan Erdoğan Burhan Abiş’in cenazesine katılacak

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş (79), bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Burhan Abiş, Ulaşlı Belediye Başkanı olarak 1986-1994 yılları arasında görev yaptı. 4 çocuk babası Abiş, bir süredir Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Abiş'i hastanede ziyaret etmiş, sağlık durumuna ilişkin bilgi almıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK

Abiş'in cenazesi, Gölcük Ulaşlı Mahallesi Merkez Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Başkan Erdoğan da törene katılacak.