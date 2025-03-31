31 Mart 2025, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 12:50
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Başkan Erdoğan’dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı

Başkan Erdoğan, 31 Mart 2015'te adliyedeki makamında terör örgütü DHKP-C'li teröristler tarafından uğradığı saldırıda şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı ölümünün 10. yılında andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili paylaşım. (X)Başkan Erdoğan'dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili paylaşım. (X)

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Başkan Erdoğan’dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı Başkan Erdoğan’dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı Başkan Erdoğan’dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı
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