Başkan Erdoğan’dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili paylaşım. (X)