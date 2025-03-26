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İmralı'ya aile ziyareti başvurusu! Bakan Tunç: Değerlendiriyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 12:15 Güncelleme: 26.03.2025 12:26
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İmralı’ya aile ziyareti başvurusu! Bakan Tunç: Değerlendiriyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, 'Öcalan'ın ailesi İmralı'ya ziyaret için başvuru yaptı, değerlendiriliyor.' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, 'Öcalan'ın ailesi İmralı'ya ziyaret için başvuru yaptı, değerlendiriliyor.' dedi.

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İmralı’ya aile ziyareti başvurusu! Bakan Tunç: Değerlendiriyoruz İmralı’ya aile ziyareti başvurusu! Bakan Tunç: Değerlendiriyoruz İmralı’ya aile ziyareti başvurusu! Bakan Tunç: Değerlendiriyoruz
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