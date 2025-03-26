İmralı’ya aile ziyareti başvurusu! Bakan Tunç: Değerlendiriyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, 'Öcalan'ın ailesi İmralı'ya ziyaret için başvuru yaptı, değerlendiriliyor.' dedi.

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