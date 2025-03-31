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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yaptığı şey sosyal bölücülüktür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 15:25 Güncelleme: 31.03.2025 16:02
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yaptığı şey sosyal bölücülüktür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterirken yaşananların siyasi şantaja dönüştürüldüğünün altını çizdi. Özel'in yaptığının sosyal bölücülük olduğunu belirten Çelik 'Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'E TEPKİ: YAPTIĞI ŞEY SOSYAL BÖLÜCÜLÜKTÜR

ÖMER ÇELİK'İN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Konumuz Fransa olduğu için Fransa üzerinden gidelim. Siyaset cezası ve hapis cezası geldi. Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli. Macron'un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa'daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB'den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu

"AB ÜYELİK SÜRECİMİZLE İLGİLİ FASILLARI AÇMALI"

Macron açısında çelişki şudur Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)

"ÖZEL'İN SİYASETİ BÖLÜCÜLÜK ÜZERİNE KURULUDUR"

Özgür Özel'in konuşmaları Avrupa'daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda. Özel meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü. Özgür Özel'in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

"İSRAİL'DE SOYKIRIM ŞEBEKESİ VAR"

Katliam şebekesini en çok rahatsız eden Cumhurbaşkanımızın sözleridir. Cumhurbaşkanımız konuştuktan 5 dakika sonra bunlar tepki verme gereği hissediyor. İsrail'de bir soykırım şebekesi var.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yaptığı şey sosyal bölücülüktür AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yaptığı şey sosyal bölücülüktür AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yaptığı şey sosyal bölücülüktür
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