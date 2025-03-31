AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yaptığı şey sosyal bölücülüktür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'İN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Konumuz Fransa olduğu için Fransa üzerinden gidelim. Siyaset cezası ve hapis cezası geldi. Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli. Macron'un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa'daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB'den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu

"AB ÜYELİK SÜRECİMİZLE İLGİLİ FASILLARI AÇMALI"

Macron açısında çelişki şudur Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır.