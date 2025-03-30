30 Mart 2025, Pazar
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Başkan Erdoğan imzaladı! Cezaların kaldırılması ile ilgili kararlar Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 01:27 Güncelleme: 30.03.2025 01:37
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Başkan Erdoğan imzaladı! Cezaların kaldırılması ile ilgili kararlar Resmi Gazete’de

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 10 hükümlünün cezasını kaldırıldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim tam liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası kapsamında bazı mahkumlar için af yetkisini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

29 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla cezaları kaldırılan hükümlülerin isimleri şöyle:

Ali Dinç
Gülden Aşık

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)
Uğur Eper
Şehmus Alpsoy

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)
Ayhan Kaba
Hulki Nas

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)
Abdülkadir Ekingen
Hamit Çöklü

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)
Kenan Karataş
Ziya Yılmaz

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