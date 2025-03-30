Başkan Erdoğan imzaladı! Cezaların kaldırılması ile ilgili kararlar Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 10 hükümlünün cezasını kaldırıldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim tam liste...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası kapsamında bazı mahkumlar için af yetkisini kullandı.
29 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla cezaları kaldırılan hükümlülerin isimleri şöyle:
Uğur Eper
Şehmus Alpsoy
Ayhan Kaba
Hulki Nas
Abdülkadir Ekingen
Hamit Çöklü
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