Bursa'da hukuksuz gösteriye anında müdahale! 19 kişi tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Bursa’da izinsiz gösteri düzenleyen 52 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 19’u tutuklanırken 33’ü hakkınsa adli işlem uygulandığı aktarıldı.
Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Bursa'da izinsiz gösteri düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 52 şüpheliden 19'u tutuklandı, 33 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, izinsiz gösterilere katıldıkları belirlenen 52 şüpheli, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
19 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçlamasıyla Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, 19 kişinin tutuklanmasına, 33 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.