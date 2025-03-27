Şampiyon kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti! Geriye başarı hikayeleri kaldı
Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde yangın çıktı. Binanın Kartalya'daki yangının ardından yapılan denetimde turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba ile oğlunun acı ölümünden geriye başarı hikayeleri kaldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 13:41