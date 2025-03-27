Viral Galeri Viral Tıkla Şampiyon kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti! Geriye başarı hikayeleri kaldı

Şampiyon kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti! Geriye başarı hikayeleri kaldı

Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde yangın çıktı. Binanın Kartalya'daki yangının ardından yapılan denetimde turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba ile oğlunun acı ölümünden geriye başarı hikayeleri kaldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 13:41
Şampiyon kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti! Geriye başarı hikayeleri kaldı

Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde yangın çıktı.

ŞAMPİYON KAYAKÇI VE BABASI YANGINDA ÖLDÜ
Şampiyon kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti! Geriye başarı hikayeleri kaldı

Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Şampiyon kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti! Geriye başarı hikayeleri kaldı

Yangında Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24) yaşamını yitirdi.

Şampiyon kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti! Geriye başarı hikayeleri kaldı

Uludağ'da 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Otelde çalışanların bulunduğu, tatilci olmadığı belirtildi.

Şampiyon kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti! Geriye başarı hikayeleri kaldı

"OLİMPİYATLARA KATILMAK BENİM HAYALİM"

Babası Yahya Usta'yı örnek alan ve küçük yaşlardan itibaren kayak sporuyla ilgilenen milli sporcu Berkin Usta, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışında 2.17.56'lık derecesiyle 21'nci olarak Türkiye adına en iyi dereceyi elde etmişti. 2021'de ise Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda gümüş madalya kazanan Usta, Türkiye'yi 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden 7 sporcudan biriydi.

Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmeden önce AA'ya verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Kendi adıma tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Ben bugüne kadar katıldığım her yarışmada elimden geleni yaparak güzel sonuçlar almaya çalıştım. Olimpiyatta da en güzel performansımı sergileyerek iyi bir sonuç alıp, bu sporda bizimde dünyada iyi yerlerde olduğumuzu göstermek istiyorum."

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