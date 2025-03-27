Vali Gül’den yasa dışı etkinliklere katılmama uyarısı!

İstanbul Valisi Gül, bayram tatili süresince güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet kuvvetlerinin 7/24 alanda olacakları akabinde toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarına ilişkin açıklama yaparak İstanbul'da 40 yasal alan bulunduğunu bildirdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "2911 sayılı kanun gereği, etkinliklerin en az 48 saat önceden bildirilmesi halinde izin verilmekte ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır." dedi. Gül, aynı zamanda söz konusu etkinliklerin milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi durumunda sınırlama getirildiğini bildirdi.

ETKİNLİKLER 48 SAAT ÖNCE BİLDİRİLMELİ

Kamuoyunda gösteriye katılanların arasında illegal örgütlerin bulunduğunu ve polise saldırıların olduğunu bir ortamda vatandaşları uyaran Vali Gül, "Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve kamu düzeninin korunması adına yasal olmayan etkinliklere katılmamalarını önemle rica ederim." diye konuştu.

2911 sayılı kanun gereği, etkinliklerin en az 48 saat önceden bildirilmesi halinde izin verilmekte ve güvenlik tedbirleri alınmakta olduğunu belirten Vali Gül, "Ancak bazı kişi ve gruplar, bu yasal alanları kullanmadan, gerekli başvuruları yapmadan etkinlik düzenlemekte ve vatandaşları da bu yasa dışı etkinliklere davet etmektedir. Bu tür etkinlikler kamu düzenini bozmakta, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atmakta ve polisle vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir. Vatandaşlarımızın, polisle karşı karşıya gelmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve kamu düzeninin korunması adına yasal olmayan etkinliklere katılmamalarını önemle rica ederim." dedi.

2911 SAYILI KANUN

Vali Gül, Anayasa'nın 34. maddesi ve 2911 sayılı kanuna atıfta bulunarak, "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir." ifadesine de yer verdi.