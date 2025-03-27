İstanbul Valiliği'nden yeni karar! Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı

İstanbul Valiliği kararıyla Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 17:59

Paylaş



ABONE OL

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklaya göre Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN