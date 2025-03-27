Külliye’de önemli kabul! Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u kabul etti

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

(Foto: AA)

Başkan Erdoğan, Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Başkan Erdoğan ve Mahmud, merdivenlerde Türk ve Somali bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Karşılama töreninde, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklara da yer verildi.

(Foto: AA)

Karşılama ve basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın hazır bulundu.