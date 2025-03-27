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Hakan Fidan Suriye-Amerikan Toplumu temsilcileri kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 27.03.2025 02:31
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Hakan Fidan Suriye-Amerikan Toplumu temsilcileri kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar için gittiği ABD'de Suriye-Amerikan Toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan başkent Washington DC'de Suriye-Amerikan Toplumu temsilcilerini kabul etti.

Bakan Fidan Suriye-Amerikan temsilcileriyle Washington DC'de görüştü. (DHA) Bakan Fidan Suriye-Amerikan temsilcileriyle Washington DC'de görüştü. (DHA)

Toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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Hakan Fidan Suriye-Amerikan Toplumu temsilcileri kabul etti Hakan Fidan Suriye-Amerikan Toplumu temsilcileri kabul etti Hakan Fidan Suriye-Amerikan Toplumu temsilcileri kabul etti
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