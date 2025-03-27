Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklulardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne, 3 çocuk ise Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yapılan operasyonda 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmen yakaladı.
Ayrıca göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklulardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne, 3 çocuk ise Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.