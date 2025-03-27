MSB’den Yunan askerlerinin küstah sloganına tepki: TSK’da hiç böyle davranışlar göremezsiniz

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarıyla, etkili ve önleyici savunma ve güvenlik politikası doğrultusunda milli güvenliğe ve varlığa yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye, küresel güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığındadır. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla, son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 537 olmuştur. Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir."

HUDUT GÜVENLİĞİ

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda, alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini belirterek, "Hudutlarımızda son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 77 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1163 olmuştur. Son bir haftada engellenen 2 bin 290 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 17 bin 315'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sahip olduğu yüksek caydırıcılık ile küresel ölçekte etkin bir güç olduğunu belirten Aktürk, ayrıca uluslararası görevler ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine de başarıyla devam ettiğini aktardı.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in son hafta içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin de bilgiler verdi.

Bakan Güler'in, dün Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu hatırlatan Aktürk, burada TSK Komuta Kademesi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildiğini aktardı.

Öte yandan, Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Ukrayna Gönüllü Ülkeler Koalisyonu kapsamında 26-27 Mart'ta İngiltere'de Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde oluşturulan bir planlama timi tarafından Müşterek Harekat Planlama Grubu çalışmalarına iştirak edildiğinin bilgisini paylaşan Aktürk, "Bugün Almanya'da düzenlenen NATO Siyasa Direktörleri Toplantısına Dışişleri Bakan Yardımcımız ile Bakanlığımızdan Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz katılım sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Aktürk, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Ülkemiz tarafından Gazze'de inşa edilen ve kanser hastanesi olarak hizmet veren Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından bombalanarak yıkılması insani değerlerle bağdaşmamaktadır. Ülkemizin önceliği, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve onları zorla yerlerinden etmelerine karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya bir kez daha davet ediyoruz." şeklinde konuştu.