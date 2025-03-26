Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den vatandaşlara flaş uyarı

Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:25

11 ayın sultanı ramazanın bitmesine ve Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Vatandaşların 'bayramda hava nasıl olacak?' sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.