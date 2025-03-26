Yaşam

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den vatandaşlara flaş uyarı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden vatandaşlara uyarı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda sıcaklıkların Cuma gününden itibaren düşeceği ve bayramda havanın yağışlı geçeceği belirtildi. İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den vatandaşlara flaş uyarı

11 ayın sultanı ramazanın bitmesine ve Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Vatandaşların 'bayramda hava nasıl olacak?' sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacakYurt genelinde hava sıcaklıkları artacak

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3-6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bayramda sıcaklıklar düşecek (AA)Bayramda sıcaklıklar düşecek (AA)

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren yağışla birlikte azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı (Ekran görüntüsü)Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı (Ekran görüntüsü)

Arife günü, iç kesimler hariç yurdun tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramın birinci ve ikinci günü de etkili olacak yağış, sonrasında yavaş yavaş yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte biraz azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak (AA)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu