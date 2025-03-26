Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den vatandaşlara flaş uyarı
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden vatandaşlara uyarı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda sıcaklıkların Cuma gününden itibaren düşeceği ve bayramda havanın yağışlı geçeceği belirtildi. İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu…
11 ayın sultanı ramazanın bitmesine ve Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Vatandaşların 'bayramda hava nasıl olacak?' sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3-6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren yağışla birlikte azalması bekleniyor.