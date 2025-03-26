İBB'ye yolsuzluk operasyonu derinleşiyor! CHP'li 2 isim daha soruşturmaya dahil edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ’yolsuzluk’ soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’in dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
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