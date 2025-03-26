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İBB'ye yolsuzluk operasyonu derinleşiyor! CHP'li 2 isim daha soruşturmaya dahil edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 26.03.2025 18:45 Güncelleme: 26.03.2025 18:57
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İBB’ye yolsuzluk operasyonu derinleşiyor! CHP’li 2 isim daha soruşturmaya dahil edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ’yolsuzluk’ soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’in dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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İBB’ye yolsuzluk operasyonu derinleşiyor! CHP’li 2 isim daha soruşturmaya dahil edildi İBB’ye yolsuzluk operasyonu derinleşiyor! CHP’li 2 isim daha soruşturmaya dahil edildi İBB’ye yolsuzluk operasyonu derinleşiyor! CHP’li 2 isim daha soruşturmaya dahil edildi
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