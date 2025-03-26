"Gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığı" iddiasına EGM'den yalanlama! Yasal işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Türk polis teşkilatının, yasa dışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirdiği belirtildi.

"İFTİRAYI ATANLARA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI"

Gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan kişilerle ilgili işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili 'kötü muamele' yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır."