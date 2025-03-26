Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği! SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, başkent Washington DC'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.
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