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Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği! SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 26.03.2025 22:16
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan ABD’de diplomasi trafiği! SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Bakan Fidan, başkent Washington DC'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.

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