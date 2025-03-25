Yeni Trump yönetimine ilk ziyaret: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi | İşte ele alınan konular...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'nin başkenti Washington'a resmi ziyaret düzenledi. Bakan Fidan ziyaret sırasında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililerle görüşmesi başladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları yazılı bir açıklama yaptı. Tarafların, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladığı bildirildi. Suriye’de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılık da ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiği yürütmek için ABD'ye gitti.
BAKAN FİDAN VE ABD'Lİ MEVKİDAŞI'NIN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile , Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirdikleri salona geçti.
Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konu başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.
TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA KARARLILIK
Washington'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı kaynakları yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibinin yapıldığı belirtildi.
Her iki tarafın da savunma sanayii alanında iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açık biçimde ortaya koyduğu ifade edildi. Mevcut sorunların çözümü için ise teknik görüşmelerin gerçekleştirileceğinden bahsedildi. Tarafların, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladığı bildirildi. Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılık da ifade edildi.
GAZZE'DE KALICI ATEŞKESİN TESİS EDİLMESİ
Ayrıca bakanlık kaynakları, Bakan Fidan'ın mevkidaşı Rubio'ya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini ve bu hususun bölgesel barış için gerekliliğini vurguladığını belirtti. Rusya- Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların da ele alındığı aktarıldı. Bakanlık kaynakları, görüşmede ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu çabaları desteklediklerini ifade etti. İlerideki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin çalışmaları da ele alındı. Bununla birlikte Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin de görüşüldüğü belirtildi. Son olarak, görüşmede Bosna- Hersek'in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi.
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