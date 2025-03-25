Yeni Trump yönetimine ilk ziyaret: Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi | İşte ele alınan konular...

Filistin | Fotoğraf: AA

GAZZE'DE KALICI ATEŞKESİN TESİS EDİLMESİ

Ayrıca bakanlık kaynakları, Bakan Fidan'ın mevkidaşı Rubio'ya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini ve bu hususun bölgesel barış için gerekliliğini vurguladığını belirtti. Rusya- Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların da ele alındığı aktarıldı. Bakanlık kaynakları, görüşmede ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu çabaları desteklediklerini ifade etti. İlerideki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin çalışmaları da ele alındı. Bununla birlikte Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin de görüşüldüğü belirtildi. Son olarak, görüşmede Bosna- Hersek'in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi.