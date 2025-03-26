Dışişleri Hakan Fidan mevkidaşı Rubio ile ne konuştu? İşte görüşmenin perde arkası

Diğer taraftan Biden yönetimi sırasında, S-400 krizinin çözümü için iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyordu. Türkiye'nin, S-400'leri aktif hale getirmemeyi taahhüt ettiği iddia edilse de bu konuda bir ilerleme sağlanamamıştı.

Bir Türk yetkili, Fidan'ın ziyareti öncesinde Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ankara, Washington ile, S-400'lerin kullanılmamasının sorunu çözmek için yeterli olduğu konusunda anlaşmaya varmayı hedefliyor." dedi.