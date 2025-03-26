26 Mart 2025, Çarşamba
Dışişleri Hakan Fidan mevkidaşı Rubio ile ne konuştu? İşte görüşmenin perde arkası
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz gün Washnigton'a bir ziyerette bulunarak ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü. Donald Trump'ın göreve gelmesinden bugüne gerçekleşen ilk yüz yüze temas özelliğini taşıyan ziyarette ikili, birçok konuyu masaya yatırdı. Görüşmenin perde arkasına ilişkin bazı detayları ise batı medyası merceğine aldı. Buna göre Türkiye ve ABD, savunma sanayii iş birliğinin önündeki engelleri kaldırmak istiyor.
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:27 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:27