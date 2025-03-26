Başkan Erdoğan: Togg’u boykot ilan edenleri millete havale ediyorum

Erdoğan AR-GE alanında yeni adımların atılacağını vurguladı (İHA)



"KALKINMA VE TİCARET KORİDORLARINI STRATEJİK ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Erdoğan, dördüncü amaçlarının küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmak olduğuna, bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki teknoloji şirketleri araştırma ve test merkezleriyle entegrasyona özel önem vereceklerine işaret etti.



Küresel değer zincirlerindeki kırılmalara karşı ihracat ve ithalatta pazar çeşitliliğini sağlayacaklarının, bu mekanizmaları da içeren tedbirler alacaklarının altını çizen Erdoğan, kritik ham madde ve minerallere erişimi güvence altına almak için uluslararası ittifaklar ve stratejik işbirliklerini tesis edeceklerini bildirdi.



"Basra'da El-Fao ve Hazar'da Zengezur merkezli olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasında kalkınma ve ticaret koridorlarını stratejik ortaklarımızla birlikte inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'nin sanayileşme birikimini Türk Devletleri, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşarak, bu ülkelerin üretim ve araştırma ekosistemlerini güçlendirip, geliştirmesinde kılavuzluk edeceğini aktardı.



"YENİ ÜRETİM, LOJİSTİK VE İSTİHDAM KORİDORLARI OLUŞTURACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, stratejinin beşinci ve son amacını, imalat sanayinin, verimlilik, kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek, kriz ve şoklara karşı dayanıklılığını artırmak olarak belirlediklerini ve bu başlıkta 22 stratejiye yer verdiklerini ifade etti.



Mevcut strateji alanlarını genişleten, yeni planlı sanayi alanları oluşturacaklarını, riskli bölgelerde bulunan tesislerin güvenli bölgelere taşınmasının önünü açacaklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Yeni üretim, lojistik ve istihdam koridorları oluşturacağız. Başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere sanayi tesislerimizin ulaşım bağlantılarını çeşitlendirecek ve altyapılarını güçlendireceğiz. Afet yönetimi teknolojilerini geliştirerek, afetlere dayanıklı bir ekosistem oluşturacağız. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirecek, sanayiye ve teknoloji girişimlerine özel olarak yapılandırılmış bankacılık ve finansman yaklaşımının benimsenmesini sağlayacağız. Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik edecek model fabrikaların sayısını çoğaltacak, KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceğiz.



Atacağımız bu adımlarla 2024'de 247 milyar dolar seviyesine ulaşan imalat sanayi ihracatımızı, 2030'da 400 milyar dolara ulaştıracağız. Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 3 katın üzerine çıkartarak 30 milyar dolar seviyesine taşıyacağız. AR-GE harcamalarının, milli gelir içindeki payını yüzde 2,20 seviyesine yükselteceğiz. Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin toplam yüz ölçümünü 149 bin hektardan 350 bin hektara çıkartacağız. 2030 yılına kadar 20 milyar dolar girişim sermayeli yatırımı çekerek 100 bin teknolojik girişimi ve 100 milyar dolarlık Turcorn değerlemesi hedeflerimize ulaşacağız."



Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'nde, stratejilerin yanında kendilerini hedeflerine taşıyacak 37 öncelikli proje ve program tanımladıklarını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz." dedi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin stratejik altyapılarda dışa bağımlılığını azaltmak için bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştireceklerini belirtti.



"Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, koordinasyonu artıracak, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, savunma sanayisindeki başarının uzay alanında da tekrarlanması için güçlü bir ekosistem oluşturmak amacıyla uzay teknopark tesis edileceğini aktardı.



Erdoğan, "Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz. Stratejik yatırımlar için teknolojik, sosyal, çevresel, altyapısı tümüyle hazır, lojistik bağlantıları güçlü mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz." diye konuştu.



Başkan Erdoğan, biyoteknoloji üretim programında biyoteknoloji araştırma altyapılarını güçlendirecek kamu alımlarını bir kaldıraç gibi kullanarak yerli biyoteknolojik ilaç üretimini destekleyeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsünü kuracağız. Nükleer enerji alanında büyük sıçrama sağlayacak bir nükleer teknopark kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz. Bugüne kadar 9 başarılı araştırma seferi gerçekleştirdiğimiz Antarktika'ya bir kutup araştırma üssü inşa edeceğiz. Teknolojik bağımsızlık açısından son derece kritik olan çip üretiminin tüm aşamalarını Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Yapay zeka süper bilgisayar yatırım programımız ile bu anlamdaki altyapımızı daha üst seviyelere taşıyacağız."



"SANAYİ VE TEKNOLOJİ KOLEJLERİ KURACAĞIZ"

Türkiye'nin otomotiv üretim altyapısını özel olarak tasarlanmış kamu destek ve finansman programlarıyla güçlendireceklerini ifade eden Erdoğan, "Tersine beyin göçü programıyla yurt dışında yaşayan nitelikli bilim insanlarının araştırmalarını ülkemizde sürdürmesini teşvik ediyoruz. Temel bilim araştırmaları liderlik programımızla temel bilimler alanındaki araştırmaların ve gençlerin bu alana yönelmesini sağlıyoruz. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek meslek liseleri ve fen liselerinin özelliklerini bir araya getiren sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Gençlerin bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanmaları için milli teknoloji atölyeleri ve girişim ofisleri tesis edeceğiz." diye konuştu.



Erdoğan, kalkınma önceliklerine hizmet etmek üzere yeni yatırım teşvik sistemini hayata geçireceklerini belirterek, yeni programı ve uygulamalar ile güçlendirdikleri teşvik mekanizmasının detaylarını yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.



Yeni modelde destek programlarını iki ana başlık altında yapılandırdıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı ile özellikle sanayiye, teknoloji ve katma değer bakımından seviye atlatacak yatırımlara daha yoğun destekler sunacaklarını vurguladı.



Sektörel ve bölgesel teşvikler kapsamında ise bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmaya dönük seçici ve odaklı teşvikler uygulayacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün aynı zamanda 19 yeni yatırımın da tanıtımını yapıyoruz. 9 milyar doları aşan büyüklüğe sahip bu yatırımlar tamamlandığında 20 bini aşkın istihdam ve cari dengemize 12 milyar dolar katkı sağlanacak. Biz de bu yatırımların başarı ile tamamlanması için desteğimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz. 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."



PROGRAMDAN NOTLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Başkan Erdoğan'a, hattat Bilal Akkaya tarafından Ayasofya silueti ile icra edilen "Mescitler ancak Allah'a ibadet içindir." ayetinin yazılı olduğu tabloyu hediye etti.



Başkan Erdoğan, büyük ölçekli sanayi yatırımları yapan Alfa Solar, Astronergy Yüksek Teknoloji CHINT Group, CW Solar Cell, Elin Yarı İletken Teknolojileri, Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri, Kızılay Protürk İlaç Sanayi, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, Makine Kimya Endüstrisi, TOMTAŞ Havacılık, Karesi Polyester, Eti Bakır, Teknik Alüminyum, CCE Metals, Tofaş ve Chery firmalarının yetkililerine teşekkür belgelerini takdim etti.



Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı.