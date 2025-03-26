Başkan Erdoğan’dan ailesi ve annesine edilen hakaretlerle ilgili CHP’ye çok sert tepki: Zehirli dilinizle siz hazırladınız

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Grup toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin yaptığı sokak çağrılarına ve sokakların terörize edilmesine tepki gösterdi.

"YÜZLERİ MASKELİ TERÖRİSTLERİ TESPİT EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, Şehzadebaşı Camii'nin bahçesindeki tarihi mezarların tahrip edilmesi ve cami bahçesine tuvaletini yapan vandallarla ilgili konuştu. Erdoğan, "Hepsinden öte, bu marjinal grupları toparlayıp, Şehzadepaşa Camii'nin yanındaki kabristanı yıkıyorlar. Bu nasıl iştir? Bu kabristanları yıkmanın, kime ne faydası var? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hepsi tarih, muhteşem eserler. Bu eserleri ahlaksız, namussuzlar yıkıyorlar. Bunlara eyvallah etmek mümkün değil. O tarihi eserleri yıkmaya yeltenmek yenilir, yutulur bir iş değil. Şu an biz yargımızla da işin üzerine gidiyoruz. Bu eylemlere katılanların tespitini yapmak suretiyle, yüzü maskeleri teröristleri de tespit edip üzerine gideceğiz." dedi.

CHP'YE BÜYÜK TEPKİ: ZEHİRLİ DİLİNİZLE SİZ HAZIRLADINIZ

Pazartesi akşamı (24 Mart 2025) annesine ve ailesine edilen hakaretlere de sert şekilde tepki gösteren Başkan Erdoğan, yaşananların sorumluluğunun CHP'de olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan, "CHP'nin genel başkanının, polise taş atan, baltayla saldıran, camilerimize hürmetsizlik eden soysuzlara kol kanat germesi milletimiz gibi bizi de rencide ediyorlar. Laf cambazlıklarıyla, sosyal medyadan ahlakçılık yaparak, küfürbazlarla aralarına mesafe koymaya çalışıyorlar. İyi de daha düne kadar millet küfür eden kişileri protokolde baş köşeye oturtan siz değil miydiniz? 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde ağzı bozuk tipleri kahramanlaştıran siz değil miydiniz? Pazartesi akşamı yaşanan namussuzluğu zehirli dilinizle siz hazırladınız." ifadelerini kullandı.

"SİYASETE NEFRET DİLİNİ SİZ SOKTUNUZ"

CHP'lilerin her toplumsal olayda sırf AK Parti karşıtı diye teröristlere ve marjinallere kucak açtığını belirten Erdoğan şu sözleri söyledi: "Mehmet Selim Kiraz savcımızın katillerini övenlere kucak açan siz değil miydiniz? Pazartesi günü yaşanan namussuzluğu siz hazırladınız. Millete hakaret edenlere sırf AK Parti karşıtı diye siz prim verdiniz. Siyasete nefret söylemlerini siz soktunuz. Yaşanan bu alçaklığın en büyük sebebi CHP yönetiminin tükenmişliğidir. Sayın Özel, maalesef özgürleşememiştir. Aciz, iradesiz, çaresiz bir karakterle karşı karşıyayız. Yumuşama ve normalleşme süreciyle biz buna çare olmaya, toksik muhalefet anlayışından siyaseti arındırmaya çalıştık, CHP'yi hapsolduğu ideolojik yankı odalarından kurtarmak istedik ancak muvaffak olamadık. CHP seçmeni 1 senede bay Kemal'i mumla arar hale geldi."

"MEDYA DÜNYASINA SALDIRIYORLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan boykot çağrısı ve medya dünyasını tehdide de tepki gösteren Erdoğan, "Soykırımcılara şirin gözükmek adına olmadık taklalar attılar. İsrail, 471 gün boyunca Filistinlilerin üzerine bomba yağdırırken siyonist destekçisi şirketler için boykot kelimesini telaffuz bile etmediler. Şimdi çıkmışlar ülkenin yerli, milli markalarını boykottan bahsediyorlar. Medya dünyasına saldırıyorlar. Onu da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Sayın Özel, hırsları aklını esir almış bir siyasi müflis gibi davranmaktadır. Ne tuttuğu yol yoldur ne de ağzından çıkan sözü kulağı duymaktadır. Çıksın cesareti varsa şu akıl ve vicdan tutulmasını izah etsin. Türkiye'yi uluslararası basına şikayet etmek bir CHP geleneğidir. Ülkenizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Türk ekonomisine zarar vereceğim diyen bir ana muhalefet partisi lideri olur mu?" dedi.