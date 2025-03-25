TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Başkan Erdoğan'ın annesi ve ailesine yönelik hakaretlere tepki
Başkan Erdoğan'ın ailesine ve merhum annesine yönelik edilen hakaretlere, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da tepki geldi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Göstericilerin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik sarf ettikleri hakaretler bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir.' ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımıza ve merhume annelerine yönelik aşağılık saldırı, sadece bir insana değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Başkan Erdoğan'a, annesine ve ailesine yönelik yapılan hakaretlere tepki gösterdi.
"Dün gece İstanbul'da bazı göstericilerin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik sarf ettikleri hakaretler bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti: "İfade özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olsa da, bu özgürlük başkalarının onurunu çiğneme, nefret ve düşmanlık tohumları ekme hakkı vermez. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve özellikle merhume annelerine yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırı, sadece bir insana değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır. Demokrasi, farklı fikirlerin ifade edilebildiği bir ortamı gerektirir. Ancak bu ortam, nefret söylemi ve hakaret gibi zehirli unsurlarla asla kirletilemez. Eleştiriyle hakareti, anayasal hakla vandallığı, hukukla anarşiyi bir potada eritmek kimseye fayda sağlamaz. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı sarf edilen çirkin sözleri, bu sözleri sarf edenleri ve buna çanak tutanları kınıyorum.
Unutmayalım ki, nefret ve düşmanlık diline prim vermek, demokrasimizi ve temel haklarımızı zedelemekten başka bir işe yaramaz. Ülkemizin, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak, istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde başta siyasiler olmak üzere herkes en üst düzeyde sorumluluk üstlenmeli, bu toprakların fay hatlarıyla oynayacak tehlikeli söylemlerden ve eylemlerden ivedilikle uzaklaşmalıdır."
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