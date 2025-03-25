MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'nın kullandığı mağara ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'nın kullandığı bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi tespit edildiği belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi" denildi.