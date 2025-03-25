Özgür Özel’in kaçtığı sorulara yanıt aranıyor! Sağ kol Murat, Foto Emrah, Sıvacı Adem...

Özgür Özel sokakları tahrik etmeye devam ediyor (AA)

560 MİLYAR TL İÇİN 3 MAYMUN OYUNU

Yapılan bu algı yönetimiyle yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmaların üzerini örtmeye çalışan CHP ve şürekası Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yapının 16 milyon İstanbulluya hizmet etmesi için varolan 560 milyar TL'nin yok olması karşısında 3 maymunu oynuyor.

560 MİLYAR LİRA İLE NELER YAPILIRDI?

İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibinin vatandaştan çaldığı iddia edilen 560 milyar liralık meblağ ile;

25 adet TCG Anadolu (L-400) savaş gemisi

13 adet Atatürk Barajı

157 adet MMU (Milli Muharip Uçak) KAAN