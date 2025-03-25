Özgür Özel'in kaçtığı sorulara yanıt aranıyor! Sağ kol Murat, Foto Emrah, Sıvacı Adem...
İBB yönetiminin tepe kadrosu milyonlarca liralık yolsuzluk sonucu tutuklanırken, CHP yönetimi üç maymunu oynayarak sorulara yanıt vermekten kaçmayı ve gençleri provoke ederek sokağa dökmeyi tercih ediyor. Bu konuda belirli bir plan uygulayan ve gerçeklerin üzerini örtmeye çalışan Özgür Özel ve şürekası İmamoğlu'nun yolsuzluk nedeniyle tutuklanmasını 'Cumhurbaşkanı adaylarını engelleme operasyonu' olarak lanse ediyor. İddialara hiçbir şekilde yanıt vermeyen Özel yönetiminden Murat Ongun'un servetinin nereden geldiğini, Foto Emrah'ın maddi olarak uçuş hikayesini, Sıvacı Adem'in milyoner oluşunun hikayesini ne zaman açıklayacağı merak konusu...
Türkiye günlerdir CHP'li destekli vandalların sokakları ateşe vermesiyle çalkalanırken ortaya atılan yolsuzluk iddiaları CHP tayfası tarafından ısrarla görmezden gelinmeye devam ediyor.
GERÇEKLERİ PERDELEMEK İÇİN TAKLA ATIYORLAR
CHP'ye ait medya ve troll çeteleri de yolsuzluk ve terör örgütü desteği gerçeğini perdelemek için "takla atarken" açılan soruşturmanın detayları halı altına süpürülüyor.
SÖZDE CUMHURBAŞKANLIĞINI ENGELLEME OPERASYONU
CHP yönetimi, İBB'deki usulsüzlükleri ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımını perdelemek için bu süreci "Cumhurbaşkanı adaylarını engelleme operasyonu" olarak lanse ediyor.
CHP'NİNKİ BİLİNÇLİ BİR STRATEJİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ortadaki yolsuzluk ve terör suçlamaları hakkında tamamen yokmuş gibi davranırken gençleri sokağa davet ederek bilinçli bir strateji güdüyor.
560 MİLYAR TL İÇİN 3 MAYMUN OYUNU
Yapılan bu algı yönetimiyle yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmaların üzerini örtmeye çalışan CHP ve şürekası Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yapının 16 milyon İstanbulluya hizmet etmesi için varolan 560 milyar TL'nin yok olması karşısında 3 maymunu oynuyor.
560 MİLYAR LİRA İLE NELER YAPILIRDI?
İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibinin vatandaştan çaldığı iddia edilen 560 milyar liralık meblağ ile;
25 adet TCG Anadolu (L-400) savaş gemisi
13 adet Atatürk Barajı
157 adet MMU (Milli Muharip Uçak) KAAN
17 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü
12 Avrasya Tüneli
14 Marmaray Hattı (Boğaz'ın altından tüp geçiş ile birlikte)
41 Kuzey Marmara Otoyolu
MURAT ONGUN'UN SERVETİ NEREDEN GELİYOR?
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında birçok rüşvet ve usulsüzlük iddiası bulunan Murat Ongun'un serveti tartışma konusu olurken aylık maaşının 350 bin TL olduğu belirtildi. Ongun'un Ekrem İmamoğlu'ndan fazla maaş alması soru işaretlerini de beraberinde getirirken bir belediye başkanının kendi atadığı bir isimden daha az maaş alması şaşkınlık yarattı.
KAMERAMAN EMRAH BAĞDATLI'NIN UÇUŞ HİKAYESİ!
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un TV kanallarında çalıştığı dönemlerde yanında kameraman olarak çalışan Emrah Bağdatlı'nın, Ongun'un İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturmasıyla kısa sürede dev bir servete ulaştığı ortaya çıktı.
İBB'DEN ADRESE TESLİM İHALELER...
Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un İBB iştirak şirketi MEDYA A.Ş'nin başına geçmesinin hemen ardından 4 Ağustos 2020 tarihinde ŞİMDİ YAPIM A.Ş isminde bir şirket kurdu.
Şirketin kurulmasının hemen ardından daha bir yılını bile doldurmadan İBB'den çeşitli ihaleler aldı. Şirket 2020 - 2021 yılları arasında Medya AŞ ve İGDAŞ'tan aldığı 3 ihaleden 813.000 TL kazandı.
ONGUN'UN KARA KUTUSU ORTAK AT İŞİNE DE GİRMİŞ
Ongun'un adeta kara kutusu olan Bağdatlı'nın 2013'te kurduğu ve 2022'de devrettiği DEĞİŞİK HİKAYELER isimli şirketi ise İBB'den aldığı 4 ihaleden 2 milyon 836 bin TL gelir elde ettiği belirlendi.
Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun kapı komşusu olmasının yanısıra Türkiye Jokey Klübü'nde ortak atlarının olduğu da ortaya çıktı. Ongun ve Bağdatlı'nın Crispi adını taşıyan yarış atları olduğu belirlenirken, Emrah Bağdatlı'nın Ongun'la ortak olduğu Crispi'nin dışında Ronin isimli bir atı daha mevcut. Bağdatlı'nın ayrıca evindeki milyonlarca lira değerinde saat koleksiyonu olduğu da tespit edildi. Öte yandan Ongun ve Bağdatlı'nın Beykoz Acarkent'te ortak villaları olduğu da edinilen bilgiler arasında…
SIVACI ADEM MİLYONER OLDU
Bu iki ismin ardından sırada İmamoğlu'nun kasası "Sıvacı Adem" var. İmamoğlu İnşaat'ta sıvacılık yaptığı dönemde Ekrem İmamoğlu'nun gözüne giren Sıvacı Adem 2017 yılında hayatının şokunu yaşadı. İmamoğlu, 8 adet taşınmazı bedelsiz olarak Sıvacı Adem adına açılan şirkete devretti.
Sıvacı Adem'in ilk başlarda İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, inşaatlarda sıvacılık yaptığı, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra ise aşırı şekilde zenginleştiği belirlendi.
Sıvacı Adem'in, inşaat sektöründeki yolculuğuna sıvacı olarak başladığı, ardından Asoy İnşaat isimli şirketi kurarak iş dünyasında adım attığı belirtiliyor. İlk olarak limited şirket statüsünde faaliyet gösteren firmasını zamanla anonim şirkete dönüştüren Sıvacı Adem, yeni şirketler kurarak iş hacmini genişletti. Beylikdüzü Belediyesi'nden aldığı çok sayıda ihale ile büyüyen Sıvacı Adem'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de yakın ilişkiler kurduğu ve şirketlerine ihale ya da doğrudan temin yöntemiyle birçok iş verildiği ifade ediliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve tanık beyanları doğrultusunda, Sıvacı Adem ve şirketleri üzerine kaynağı belirsiz paralarla çok sayıda gayrimenkul edinildiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan Sıvacı Adem'in, kısa sürede büyük bir servet elde ettiği vurgulanıyor. Sıvacı Adem'in, İBB tarafından gerçekleştirilen 15 kreş ihalesi, Silivri'deki KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesi ve İstanbul genelindeki cadde düzenleme ihaleleri gibi büyük ölçekli işlerde yer aldığı biliniyor.
1,25 MİLYAR TL BUHAR MI OLDU?
Soruşturmanın en kritik isimlerinden biri olan Sıvacı Adem ve şirketlerine ait hesaplarda yaklaşık 600 milyon TL bulunduğu tespit edildi. 2020-2024 yılları arasında bu hesaplara toplamda 1.25 milyar TL giriş olduğu, bu paraların farklı şirketler arasında dağıtıldığı ve nakit olarak çekilerek kaynağı belirsiz kişi ya da kurumlara aktarıldığı ortaya çıktı.
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