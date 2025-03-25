CHP’ye kayyum mu atanacak? Özgür Özel’e oy için 600 bin TL ve cep telefonu!

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP'deki şaibeli kurultaya ilişkin son detayları canlı yayında aktardı.

İşte İlter Yeşiltaş'ın açıklamaları:

KURULTAY İPTAL Mİ OLACAK?

Her türlü ihtimali göz önünde bulunduruyor CHP. Kurultayın iptal olma riski var CHP açısından ve aynı zamanda 6 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Olağanüstü Kurultay ile ilgili iptal kararı alınabilir. Nihayetinde son sözü yargı söyleyecek ancak siyasi olarak da CHP eğer böyle bir tabloyla karşı karşıya kalırsa nasıl bir yol haritası izleriz buna ilişkin parti kendi içerisinde değerlendirmelerini yapıyor.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kurultayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında da bazı parti üyeleri ve delegeler savcılığa gelerek tanık sıfatıyla ifade vermişlerdi. 38. Olağan Kurultay'da para karşılığında oy kullandırıldığı yönündeki iddiaları ve tanıklık ettikleri olayları doğrudan savcılıkta anlatmışlar ve bazı itiraflar da söz konusu olmuştu. Hatta ses kayıtlarından bazı görüntülerden de bahsediliyor. Soruşturma derinleşirken CHP, önümüzdeki süreçte kayyum atanabileceği endişesiyle ve 38. Olağan Kurultay'ın iptal edilme riskiyle karşı karşıya kalınabileceği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay çağrısı yaptı.