CHP'ye kayyum mu atanacak? Özgür Özel'e oy için 600 bin TL ve cep telefonu!
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı’nda, Özgür Özel'in seçilmesi için 'para karşılığı oy kullanımı yapıldığı' iddiaları büyüyor. Dönemin CHP Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri ifadelerde kurultayda delegelere oylarını değiştirmeleri için 600 bin lira ve cep telefonu teklif edildiğini belirtti. Ölmez bu teklifleri reddettiğini ifade ederken, Demir ise bazı kişilere Özgür Özel’e oy verilmesi karşılığında iş ve mevki teklif edildiğini duyduğunu açıkladı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş yaşananlar sonrası CHP'ye kayyum atanma ihtimalinin halen masada olduğunu vurguladı. İşte detaylar...
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin şaibe iddiaları giderek büyüyor.
HAKKARİ'DEKİ DELEGELERDEN BOMBA İDDİA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, partinin Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık sıfatıyla ifade verdi.
"ÖZGÜR ÖZEL'E OY VERİN 600 BİN LİRA VE CEP TELEFONLARI VERELİM"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Kemal Ölmez, 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Hakkari delegesi olduğunu, kurultay esnasında oylarını değiştirmeleri için delegelere farklı numaralardan telefon geldiğine şahit olduğunu anlattı.
Ankara'da olduğu süreçte şahsi hattına da telefon geldiğini kaydeden Ölmez, "Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik." ifadelerini kullandı.
TELEFONDAN ARAYAN KİMDİ?
Daha sonra seçilen yeni parti yönetimi tarafından ihraç edildiğini belirten Ölmez, o dönem kendisini arayan telefon hatlarını kimin kullandığının araştırılması için HTS kaydının incelenmesine rızası olduğunu ifade etti.
"ÖZEL'E OY VER İŞE ALALIM"
Tanık Nazım Demir ise kurultay döneminde Hakkari CHP il başkanı olduğunu, o dönem delegelere para, makam ve mevki teklif edildiği öne sürdü.
Demir, şunları kaydetti:
"CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş'ın oğlu Mehmet Fatih Taş'ın İzmir Karşıyaka Belediyesine kurultaydan birkaç gün önce işe alındığını öğrendim. Bu şekilde adaylardan Özgür Özel'e oy verilirse işe alma gibi bazı menfaatlerin temin edildiğini biliyorum. Bu konuda farklı kişilere de teklifler yapıldığını duyuyorduk."
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP'deki şaibeli kurultaya ilişkin son detayları canlı yayında aktardı.
İşte İlter Yeşiltaş'ın açıklamaları:
KURULTAY İPTAL Mİ OLACAK?
Her türlü ihtimali göz önünde bulunduruyor CHP. Kurultayın iptal olma riski var CHP açısından ve aynı zamanda 6 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Olağanüstü Kurultay ile ilgili iptal kararı alınabilir. Nihayetinde son sözü yargı söyleyecek ancak siyasi olarak da CHP eğer böyle bir tabloyla karşı karşıya kalırsa nasıl bir yol haritası izleriz buna ilişkin parti kendi içerisinde değerlendirmelerini yapıyor.
SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Kurultayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında da bazı parti üyeleri ve delegeler savcılığa gelerek tanık sıfatıyla ifade vermişlerdi. 38. Olağan Kurultay'da para karşılığında oy kullandırıldığı yönündeki iddiaları ve tanıklık ettikleri olayları doğrudan savcılıkta anlatmışlar ve bazı itiraflar da söz konusu olmuştu. Hatta ses kayıtlarından bazı görüntülerden de bahsediliyor. Soruşturma derinleşirken CHP, önümüzdeki süreçte kayyum atanabileceği endişesiyle ve 38. Olağan Kurultay'ın iptal edilme riskiyle karşı karşıya kalınabileceği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay çağrısı yaptı.
CHP'DE KAYYUM RİSKİ
6 Nisan'a kadar eğer 38. Olağan Kurultay iptal edilirse alınan bu kararın da yok hükmünde olacağı ifade ediliyor. Böyle bir durum ortaya çıkarsa CHP'ye kayyum atanabileceği ifade ediliyor. CHP açısından bu riskin halen daha olduğunu ifade edebiliriz.
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