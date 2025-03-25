Aydın'da jandarma ekiplerinden "Huzur" uygulaması
Aydın'da jandarma ekiplerince Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar uygulamasında 4 bin 755 şahıs sorgulandı. 71 tim ve 212 personel ile yapılan uygulamada 100 okul, 5 öğrenci yurdu, 60 Metruk Bina, 89 Park, 162 Sokak, 53 iş yeri kontrol edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgemizde yapılan Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar uygulaması gerçekleştirildi.
71 tim ve 212 personel ile yapılan uygulamada 100 okul, 5 öğrenci yurdu, 60 Metruk Bina, 89 Park, 162 Sokak, 53 iş yeri kontrol edildi.
Yapılan kontroller esnasında 4 bin 755 şahsa sorgulama yapılırken, 17 araca idari para cezası uygulandı.