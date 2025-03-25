Aydın'da jandarma ekiplerinden "Huzur" uygulaması

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgemizde yapılan Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar uygulaması gerçekleştirildi.

71 tim ve 212 personel ile yapılan uygulamada 100 okul, 5 öğrenci yurdu, 60 Metruk Bina, 89 Park, 162 Sokak, 53 iş yeri kontrol edildi.

Yapılan kontroller esnasında 4 bin 755 şahsa sorgulama yapılırken, 17 araca idari para cezası uygulandı.