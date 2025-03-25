Gaziantep'te siber dolandırıcılık operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda, 6 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 6 sim kart, 11 banka kartı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden alışveriş yapan vatandaşı sahte ödeme linkleriyle dolandıranlara karşı çalışma yürüttü.
Gaziantep merkezli Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa'da 8 adrese düzenlenen operasyonda, 6 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 6 sim kart, 11 banka kartı ele geçiren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.