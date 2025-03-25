Başkan Erdoğan'dan net mesaj! "Vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz"

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"GENÇLERE HİZMETLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde 5 öğrenci yurdumuz var. 2002'de lisans öğrencilerine 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktara öğrencilerine ise 135 lira seviyesinde kredi ve burs desteği veriliyor. Bugün tam 533 gençlik merkezimiz var. Spor salonlarımızda, atletizm pistlerimizde, futbol sahalarımızda, yarı ve tam olimpik yüzme havuzlarımızda 81 ilimizin tamamındaki gençlerimize hizmet veriyoruz. Bilim ve teknoloji merkezlerimizde, kütüphanelerimizde, spor tesislerimizde, diğer tüm imkanlarımızda gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik yatırımlarımızı, hizmetlerimizi, eserlerimizi inşallah daha da artıracağız. Kim var denildiğinde sağına ve soluna bakmadan, Fert fert ben varım diyen, benim olmadığım yerde kimse yoktur şuuruyla yaşayan cesur bir gençliktir. Bu gençlik, sokakları ateşe veren, yakıp yıkan, affedersiniz, ağzı ve ahlakı bozuk değil, duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir. Bu gençliğin neşvi nema bulması, serpilmesi, güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz. Anaokulundan üniversiteye, bu ülkenin evlatlarının bilgiyle donanması, ruh köklerinden kopmaması, kim olduğunu unutmaması, taşıdığı potansiyelin farkına varması için çaba harcıyoruz. Bilhassa yüksek öğrenim kurumlarımızı ve üniversite öğrencilerimizi daha geniş imkanlarla buluşturmak için yurt, burs ve kredi hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Akademik kadrosundan barınmaya, teknolojik altyapısından müfredat içeriğine kadar, her alanda üniversitelerimizi ve öğrencilerimizi çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Burada çok kısa bir şekilde sizlerle bazı rakamları paylaşmak istedim. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe yalnızca 2,5 milyar liraydı. Bugün yüksek öğretime tahsis ettiğimiz bütçe tam 488 milyar lirayı buldu. Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik. Göreve geldiğimizde yurt sayısı yalnızca 190, yatak kapasitesi ise sadece 182 bin. Bugün 992 bin yatak kapasitesine sahip 862 yurtla üniversite öğrencilerimize yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz.

Sokağı adres gösterdiler, kavgayı körüklediler, gerilimi tırmandırdılar, öfkeyi büyüttüler, farklılıkları kaşıdılar. Gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serptiler. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir o da Türkiye Cumhuriyeti'dir.