Başkan Erdoğan'dan net mesaj! "Vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz"
Başkan Erdoğan, Üniversiteli Gençlerle İftar Programında konuştu. Başkan Erdoğan Özgür Özel'in sokak çağrısına atıfta bulunarak, 'Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklananların ucuz siyasetine kanmayacağız. Vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz.' dedi. Provokasyonlara gelmeyeceklerinin altını da çizen Başkan Erdoğan, 'Çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatabilmek için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Asla senaryolarının figüranı asla olmayacağız. Hukuksuzluğun hesabını hukuk içerisinde soracağız' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Üniversiteli Gençlerle İftar Programında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul buyursun. Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kalbi bu ülke için atan, ümidini bu millete bağlayan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim böylesi gençlerin yokluğunu hiçbir zaman yaşatmasın.
"GENÇLERE HİZMETLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde 5 öğrenci yurdumuz var. 2002'de lisans öğrencilerine 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktara öğrencilerine ise 135 lira seviyesinde kredi ve burs desteği veriliyor. Bugün tam 533 gençlik merkezimiz var. Spor salonlarımızda, atletizm pistlerimizde, futbol sahalarımızda, yarı ve tam olimpik yüzme havuzlarımızda 81 ilimizin tamamındaki gençlerimize hizmet veriyoruz. Bilim ve teknoloji merkezlerimizde, kütüphanelerimizde, spor tesislerimizde, diğer tüm imkanlarımızda gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik yatırımlarımızı, hizmetlerimizi, eserlerimizi inşallah daha da artıracağız. Kim var denildiğinde sağına ve soluna bakmadan, Fert fert ben varım diyen, benim olmadığım yerde kimse yoktur şuuruyla yaşayan cesur bir gençliktir. Bu gençlik, sokakları ateşe veren, yakıp yıkan, affedersiniz, ağzı ve ahlakı bozuk değil, duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir. Bu gençliğin neşvi nema bulması, serpilmesi, güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz. Anaokulundan üniversiteye, bu ülkenin evlatlarının bilgiyle donanması, ruh köklerinden kopmaması, kim olduğunu unutmaması, taşıdığı potansiyelin farkına varması için çaba harcıyoruz. Bilhassa yüksek öğrenim kurumlarımızı ve üniversite öğrencilerimizi daha geniş imkanlarla buluşturmak için yurt, burs ve kredi hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Akademik kadrosundan barınmaya, teknolojik altyapısından müfredat içeriğine kadar, her alanda üniversitelerimizi ve öğrencilerimizi çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Burada çok kısa bir şekilde sizlerle bazı rakamları paylaşmak istedim. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe yalnızca 2,5 milyar liraydı. Bugün yüksek öğretime tahsis ettiğimiz bütçe tam 488 milyar lirayı buldu. Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik. Göreve geldiğimizde yurt sayısı yalnızca 190, yatak kapasitesi ise sadece 182 bin. Bugün 992 bin yatak kapasitesine sahip 862 yurtla üniversite öğrencilerimize yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz.
Sokağı adres gösterdiler, kavgayı körüklediler, gerilimi tırmandırdılar, öfkeyi büyüttüler, farklılıkları kaşıdılar. Gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serptiler. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir o da Türkiye Cumhuriyeti'dir.
"PROVOKASYONLARA GELMEYECEĞİZ"
Sevgili genç kardeşlerim, 85 milyon olarak bizler büyük bir aileyiz. Siyasi görüşümüz, mezhebimiz, meşrebimiz, kökenimiz ne olursa olsun hepimiz kardeşiz, komşuyuz, birbirimizin kader ortağıyız. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok. Bizim birbirimizden başka sığınacak kapımız yok. Bizim bir olmaktan, beraber olmaktan, diri olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Kıymetli gençler, nefreti, husumeti ve öfkeyi değil, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Sabırla, sağduyuyla, aklı selimle, soğukkanlılıkla hareket etmemiz gereken gerçekten çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz, kışkırtmalara prim vermeyeceğiz, öfkemize kesinlikle yenilmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara asla girmeyeceğiz.
"BU CENNET VATANI SOKAK TERÖRÜNE TESLİM EDEMEYİZ"
Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Hakkını yedikleri yüz binlerce gencin yüzüne bakamayacak sahtekarların, alçak senaryolarının parçası, figüranı, piyonu asla olmayacağız. Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları yine meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz. Bakın biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Biz bu ülkeyi kolay kurmadık. Bugünlere kolay getirmedik. Her karış toprağında bir aslanın yattığı bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz.
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