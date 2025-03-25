Devlet Bahçeli entübe edildi iddialarına yalanlama: Planlı istirahat süresi içindedir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin entübe edildiği iddialarını yalanladı. DMM’nin açıklamasında, Bahçeli’nin sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı, 5 Şubat 2025’te geçirdiği kalp ameliyatının ardından evinde istirahat ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.
Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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