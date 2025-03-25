25 Mart 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel'in çağrısıyla sokaklara inen 206 provokatöre tutuklama talebi

Özgür Özel'in çağrısıyla sokaklara inen 206 provokatöre tutuklama talebi

Giriş: 25.03.2025 14:07 Güncelleme: 25.03.2025 14:28
ABONE OL
Özgür Özel’in çağrısıyla sokaklara inen 206 provokatöre tutuklama talebi

Savcılık CHP lideri Özgür Özel'in sokak çağrısıyla gösterilerde 'terörize' olan 206 zanlı hakkında tutuklanma talebi istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. 206 eylemciye tutuklama talep edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’in çağrısıyla sokaklara inen 206 provokatöre tutuklama talebi Özgür Özel’in çağrısıyla sokaklara inen 206 provokatöre tutuklama talebi Özgür Özel’in çağrısıyla sokaklara inen 206 provokatöre tutuklama talebi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör