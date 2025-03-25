Adalet Bakanı Tunç: Boykot çağrısı tehlikeli ve yanlıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum.

Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak,ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır.

Ayrıntılar geliyor...