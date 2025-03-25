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ABD'li sözde gazeteci Ganoe sınır dışı edildi! Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 25.03.2025 14:49 Güncelleme: 25.03.2025 14:58
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ABD’li sözde gazeteci Ganoe sınır dışı edildi! Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı

İstanbul'daki eylemlere katılan ve Gazeteci olduğunu iddia eden ancak bu konuda Amerikalı Anthony Ganoe gözaltına alındı. İsrail askerleriyle fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyeti, Sirkeci'deki bir otelde kaldığını tespit ederek Ganoe ve Romanyalı Daniel Alexandre Loftus'u gözaltına alırken iki isim de sınır dışı edildi. İşte detaylar...

Saraçhane'de izinsiz yürüyüşe katılan Amerikalı Michael Anthony Ganoe sınırdışı edildi. Ganoe'nin kendisini polise gazeteci olarak tanıttığı ancak gazetecilik yaptığına dair bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Amerikalı Michael Anthony Ganoe (DHA)Amerikalı Michael Anthony Ganoe (DHA)

İSRAİLLİLERLE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI OTELDE BASKIN YEDİ

Amerikalı Michael Anthony Ganoe, İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından Saraçhane'deki izinsiz yürüyüşlere katıldı. Ganoe'nin, İsrail askerleriyle fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ganoe'i yakalamak için çalışma başlattı. Sirkeci'de bir otelde kaldığı tespit edilen Ganoe ve yanında bulunan Romanyalı Danielk Alexandre Loftus'u gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Gözaltına alınan Michael Anthony Ganoe, emniyetteki ifadesinde serbest gazetecilik yaptığını ve sosyal medya üzerinden haber paylaştığını söyledi. Ekipler yaptıkları çalışmada Ganoe'nin gazeteci olduğuna dair bir bulguya rastlamadı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ile Loftus, 'Halkı kin ve nefrete sürükleme' suçlarından sınırdışı edildi.

Amerikalı Michael Anthony Ganoe (DHA)Amerikalı Michael Anthony Ganoe (DHA)

ROMANYA'DA EYLEMDE TANIŞMIŞLAR

Diğer yandan Amerikan vatandaşı Ganoe'nin geçtiğimiz aylarda Romanya'da bir eyleme katıldığı ve Sirkeci'de otelde kaldığı Daniel Alexandre Loftus ile Romanya'da tanıştıktan sonra Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

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