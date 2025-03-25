ABD’li sözde gazeteci Ganoe sınır dışı edildi! Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı

Amerikalı Michael Anthony Ganoe (DHA)

İSRAİLLİLERLE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI OTELDE BASKIN YEDİ

Amerikalı Michael Anthony Ganoe, İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından Saraçhane'deki izinsiz yürüyüşlere katıldı. Ganoe'nin, İsrail askerleriyle fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ganoe'i yakalamak için çalışma başlattı. Sirkeci'de bir otelde kaldığı tespit edilen Ganoe ve yanında bulunan Romanyalı Danielk Alexandre Loftus'u gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Gözaltına alınan Michael Anthony Ganoe, emniyetteki ifadesinde serbest gazetecilik yaptığını ve sosyal medya üzerinden haber paylaştığını söyledi. Ekipler yaptıkları çalışmada Ganoe'nin gazeteci olduğuna dair bir bulguya rastlamadı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ile Loftus, 'Halkı kin ve nefrete sürükleme' suçlarından sınırdışı edildi.