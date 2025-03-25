Şişli'de İBB'ye ait Kent Lokantası kapatıldı iddialarına yalan çıktı: Açıklama geldi
İçişleri Bakanlığı, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i kayyum olarak atadı. Bu gelişmenin ardından, Şişli'deki Kent Lokantaları'nın kapatıldığı iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddianın doğru olmadığını belirterek, kent lokantalarının ve belediye hizmetlerinin devam ettiğini açıkladı.
Şişli Belediyesi'nde Resul Emrah Şahan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in atandı.
AÇIKLAMA GELDİ
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı" iddiasını yalanladı.
Merkezden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı" iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
BELEDİYEDEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Şişli Belediyesi, kapatıldığı iddia edilen kent lokantalarının Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in göreve başlamasından 5 gün önce tedarik süreçleri bitirildiği için kapandığını, tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili bir talimatı kesinlikle bulunmamaktadır. Şişli'de ikisi sabit biri gezici olmak üzere toplam üç kent lokantası mevcuttur. Bu kent lokantaları 19 Mart'tan itibaren tedarik süreçleri bitirildiği için kapatılmış durumdaydı. Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen göreve başladığı 24 Mart itibariyle kent lokantalarının yeniden açılması talimatını vermiş bulunmaktadır. Her üç kent lokantası tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra Şişlililere hizmet vermeye devam edecektir. Kent lokantalarının orta vadede sayısının artırılması planlanmaktadır. Halkımızın, kent lokantaları kapatıldı şekilde yapılan operasyon haberciliğine itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."
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