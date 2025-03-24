24 Mart 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'li Özel'in sokağa indirdiği vandallardan bir skandal daha! Başkan Erdoğan'ın annesine küfür ettiler
CHP’li Özel’in sokağa indirdiği vandallardan bir skandal daha! Başkan Erdoğan’ın annesine küfür ettiler

CHP'li Özel'in sokağa indirdiği vandallardan bir skandal daha! Başkan Erdoğan'ın annesine küfür ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2025 22:59
CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel Saraçhane önünde sokak çağrısı yapmış ve bu çağrı ile marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef almış ve almaya da devam ediyor. Vandallar protestolarda bu kez ayrı bir skandala imza attı. Özgür Özel'in sokağa indirdiği kişiler hep birlikte Başkan Erdoğan'ın ölmüş annesine küfür etti. Yine Saraçhane'de toplanan bir provokatör kalabalığın önüne geçerek namazla dalga geçti. O anlarda ise polis müdahale etti ve provokatör biber gazıyla uzaklaştırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Özel’in sokağa indirdiği vandallardan bir skandal daha! Başkan Erdoğan’ın annesine küfür ettiler
Vandallar Başkan Erdoğan’ın annesine küfür ettiler
Vandallar Başkan Erdoğan'ın annesine küfür ettiler
İstanbul’da provokatörlere operasyon: 71 şahıs yakalandı
İstanbul'da provokatörlere operasyon: 71 şahıs yakalandı
Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı!
Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı!
İmamoğlu’nun tutuklanmasına halk ne diyor?
İmamoğlu'nun tutuklanmasına halk ne diyor?
Davalardan korkmam haram lokma yemedim!
"Davalardan korkmam haram lokma yemedim!"
Olağanüstü kurultay kararına iptal başvurusu!
Olağanüstü kurultay kararına iptal başvurusu!
Kaymakam Ertürkmen Şişli Belediyesi’nde!
Kaymakam Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde!
Başkan Erdoğan: Kültür emperyalizmine geçit yok
Başkan Erdoğan: Kültür emperyalizmine geçit yok
Irak Konsolosluğu’na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı!
Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı!
Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hukuki hesabı yargı önünde sorulacak!
Erdoğan'dan Özel’e tepki: Hukuki hesabı yargı önünde sorulacak!
Cesaretiniz varsa yolsuzlukların cevabını verin!
"Cesaretiniz varsa yolsuzlukların cevabını verin!
Başkan Erdoğan: Olayların tek sorumlusu Özel ve şürekası
Başkan Erdoğan: Olayların tek sorumlusu Özel ve şürekası
Daha Fazla Video Göster