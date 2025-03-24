CHP’li Özel’in sokağa indirdiği vandallardan bir skandal daha! Başkan Erdoğan’ın annesine küfür ettiler

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel Saraçhane önünde sokak çağrısı yapmış ve bu çağrı ile marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef almış ve almaya da devam ediyor. Vandallar protestolarda bu kez ayrı bir skandala imza attı. Özgür Özel'in sokağa indirdiği kişiler hep birlikte Başkan Erdoğan'ın ölmüş annesine küfür etti. Yine Saraçhane'de toplanan bir provokatör kalabalığın önüne geçerek namazla dalga geçti. O anlarda ise polis müdahale etti ve provokatör biber gazıyla uzaklaştırıldı.

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