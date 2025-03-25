Başkan Erdoğan'a kafede büyük ilgi: Gençlerle buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki bir kafede iftar sonrası gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençler ve aileleriyle bir süre sohbet etmesinin ardından çocukları sevmeyi ihmal etmedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki iftar programı sonrası bir kafede gençler ile buluştu. Erdoğan burada gençlerin yanı sıra aileleri ve çocuklar ile bir süre sohbet etti.
Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren gençler hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kafede bulunan çocuklarla yakından ilgilenirken, onları severek bir süre vakit geçirdi.
Başkan'ın sürpriz ziyaretinde gençler, o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğrafı çektirdi.
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