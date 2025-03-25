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Başkan Erdoğan'a kafede büyük ilgi: Gençlerle buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 00:38 Güncelleme: 25.03.2025 01:03
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Başkan Erdoğan’a kafede büyük ilgi: Gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki bir kafede iftar sonrası gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençler ve aileleriyle bir süre sohbet etmesinin ardından çocukları sevmeyi ihmal etmedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki iftar programı sonrası bir kafede gençler ile buluştu. Erdoğan burada gençlerin yanı sıra aileleri ve çocuklar ile bir süre sohbet etti.

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Başkan Erdoğan Ankara'da gençler ile buluştu. (İHA) Başkan Erdoğan Ankara'da gençler ile buluştu. (İHA)

Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren gençler hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Kafede yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Erdoğan, bir süre gençlerle ve aileleriyle sohbet etti. (İHA) Kafede yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Erdoğan, bir süre gençlerle ve aileleriyle sohbet etti. (İHA)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kafede bulunan çocuklarla yakından ilgilenirken, onları severek bir süre vakit geçirdi.

Başkan Erdoğan kafedeki çocukları sevmeyi ihmal etmedi. (İHA) Başkan Erdoğan kafedeki çocukları sevmeyi ihmal etmedi. (İHA)

Başkan'ın sürpriz ziyaretinde gençler, o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğrafı çektirdi.

Kafede oturan öğrenciler Başkan Erdoğan ile o anlarını fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi. (İHA) Kafede oturan öğrenciler Başkan Erdoğan ile o anlarını fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi. (İHA)

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Başkan Erdoğan’a kafede büyük ilgi: Gençlerle buluştu Başkan Erdoğan’a kafede büyük ilgi: Gençlerle buluştu Başkan Erdoğan’a kafede büyük ilgi: Gençlerle buluştu
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