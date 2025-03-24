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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma: 33 konser için inceleme yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.03.2025 13:40 Güncelleme: 24.03.2025 13:48
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma: 33 konser için inceleme yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı.

Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma: 33 konser için inceleme yapılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma: 33 konser için inceleme yapılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma: 33 konser için inceleme yapılacak
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