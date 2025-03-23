Bakan Yerlikaya'dan provokatörlere ilişkin açıklama: 343 şüpheli gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından sokaklara dökülen provokatörler taşkınlık çıkarmaya devam ediyor. Vandallık yaparak havai fişek, taş ve sopalarla saldıran marjinal örgütler polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu gece İBB soruşturması kapsamında 323 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Birçok şehirde ise gözaltı süreci sürüyor.
Yerlikaya yaptığı açıklamasında "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!" dedi.
ANKARA'DA EN AZ 60 GÖZALTI
Ankara'da polis ekipleri Kızılay'dan Meclis yönüne doğru yürüyen en az 60 göstericiyi gözaltına aldı. Yaşanan protestolarda 1 polis ve 1 bekçi yaralandı.
KONYA'DA 16 GÖZALTI
Konya'nın Meram ilçesindeki Atatürk Anıt alanında toplanan kalabalık, CHP Konya İl Başkanlığına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından kalabalığın çoğunluğu alandan ayrılırken, bir grup ise izinsiz yeniden yürüyüş yapmak istedi. İddiaya göre, polis ekiplerinin uyarılarına dikkate almayan grup dağılmakta direnince ekipler müdahalede bulundu. 16 kişi gözaltına alınırken, 1 polis memuru ise hafif yaralandı.
KAYSERİ'DE 4 GÖZALTI
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında provokatif paylaşımlar yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, canlı yayına, 'Polis vuracağız, yarın silahlar hazır arkadaşlar' yorumunu yapan O.K. (43) ile birlikte çeşitli paylaşımlarda bulunan toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından işlem başlatıldı..