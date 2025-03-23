Bakan Yerlikaya’dan provokatörlere ilişkin açıklama: 343 şüpheli gözaltına alındı

Yerlikaya yaptığı açıklamasında "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!" dedi.

ANKARA'DA EN AZ 60 GÖZALTI

Ankara'da polis ekipleri Kızılay'dan Meclis yönüne doğru yürüyen en az 60 göstericiyi gözaltına aldı. Yaşanan protestolarda 1 polis ve 1 bekçi yaralandı.

KONYA'DA 16 GÖZALTI

Konya'nın Meram ilçesindeki Atatürk Anıt alanında toplanan kalabalık, CHP Konya İl Başkanlığına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından kalabalığın çoğunluğu alandan ayrılırken, bir grup ise izinsiz yeniden yürüyüş yapmak istedi. İddiaya göre, polis ekiplerinin uyarılarına dikkate almayan grup dağılmakta direnince ekipler müdahalede bulundu. 16 kişi gözaltına alınırken, 1 polis memuru ise hafif yaralandı.

KAYSERİ'DE 4 GÖZALTI

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında provokatif paylaşımlar yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, canlı yayına, 'Polis vuracağız, yarın silahlar hazır arkadaşlar' yorumunu yapan O.K. (43) ile birlikte çeşitli paylaşımlarda bulunan toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından işlem başlatıldı.