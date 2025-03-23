İBB'deki terör soruşturmasında karar çıktı! Başsavcılıktan itiraz: İmamoğlu hakkında "kuvvetli suç şüphesi"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında verilen kararları tek tek açıklamaya başladı. Bu kapsamda Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı. Şahan'ın terör örgütüne yardım suçundan tutuklamasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atanacağı bilinirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için açıklanan kararda ise 'kuvvetli suç şüphesi' olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında kararlar açıklamaya başladı.
TERÖR SORUŞTURMASINDA KARAR ÇIKTI
Bu kapsamda İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakim karşısına çıktı.
TUTUKLANAN İSİMLER
Terör soruşturmasında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmalarına karar verildi.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANACAK
Şahan'ın terör örgütüne yardım suçundan tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atanacak.
EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA "KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedilmişti.
Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.
BAŞSAVCILIKTAN O KARARA İTİRAZ EDECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "terör" soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi.
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