İBB'deki terör soruşturmasında karar çıktı! Başsavcılıktan itiraz: İmamoğlu hakkında "kuvvetli suç şüphesi"

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TERÖR SORUŞTURMASINDA KARAR ÇIKTI

Bu kapsamda İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakim karşısına çıktı.