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DMM'den "Göstericilere portakal gazı ile müdahale ediyor" iddialarına jet yalanlama: Gerçeği yansıtmamaktadır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.03.2025 04:58
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DMM’den Göstericilere portakal gazı ile müdahale ediyor iddialarına jet yalanlama: Gerçeği yansıtmamaktadır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, 'Polis, göstericilere Vietnam Savaşı'nda kullanılan portakal gazı ile müdahale ediyor' iddialarını yalanladı. Açıklamada, bu bağlamda portakal gazının Türkiye'de kullanıldığı iddialarının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, "Polis, göstericilere Vietnam Savaşı'nda kullanılan portakal gazı ile müdahale ediyor" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Kimyasal silah olan portakal gazının Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hiçbir eylem ve gösteride kullanılmadığı belirtilen açıklamada, "Portakal gazı kullanıldığı takdirde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu madde, gaza maruz kalan kişilerde DNA hasarı, engelli doğumlar, kanser oranında artış, deri lezyonları ve karaciğer hasarı gibi ciddi hastalıklara sebep olmaktadır. Vietnam Savaşı sırasında gazların saklandıkları tankların üzeri turuncu çizgiyle işaretlendiği için 'portakal gazı' olarak adlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu bağlamda portakal gazının Türkiye'de kullanıldığı iddialarının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

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