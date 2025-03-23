CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal mi edildi? YSK'dan o iddialara jet yalanlama
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sosyal medyada çıkan 'CHP'nin olağanüstü kurultayının YSK tarafından iptal edildi' iddialarını yalanladı. Bu kapsamda yapılan açıklamada, 'Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi, gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır.' ifadelerine yer verildi. Ayrıca o iddialara CHP ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den de yalanlama geldi.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü kurultayının YSK tarafından iptal edildi' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
"KONU İLE ALAKALI YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR."
Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır" dedi.
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