CHP’nin olağanüstü kurultayı iptal mi edildi? YSK’dan o iddialara jet yalanlama

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"KONU İLE ALAKALI YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR."

Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.