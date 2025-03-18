TBMM’de CHP’li vekillerden skandal! Diploma iptali nedeniyle kürsüyü işgal ettiler | Tepki yağdı: Topluca istifa edin

(Foto: AA)

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Bu karar, basit bir siyasi rakibin kendilerine göre tasfiyesinden ibaret bir karar değildir. Bu karar, ülkedeki iç huzuru, sosyal huzuru bozacak, hukuk dışı, kanun dışı anlatılamaz bir karardır." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yeni bir utançla karşı karşıya olunduğunu savunarak, "Bu insanlar halkın oyuyla geliyorlar, aldıkları diplomayla gelmiyorlar. Ama diplomayı malzeme edenlerin niyeti, aslında yargı eliyle siyaseti dizayn etmektir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Bu karar 86 milyon için verildi. Bu, bir sivil darbedir. Üzülerek söylüyorum ki diplomayı veren ve iptal eden üniversite 1453'te kuruldu. Hukukumuz, o tarihin gerisine düştü. Bu, sivil bir darbe. Artık bu ülkede insanların, mal, hukuk, can güvenliği yoktur." dedi.

(Foto: AA)

Başarır, 86 milyonu bu kararı tanımamaya ve Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durmaya davet ederek, direneceklerini söyledi.

Meclis Başkanvekili Önder'in AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e söz vermesi üzerine CHP milletvekilleri sıralara vurarak Zengin'in konuşmasına engel oldu.

İYİ Parti'nin grup önerisinin oylamasından önce toplantı yeter sayısı istendi. Yoklama sırasında CHP milletvekilleri "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye slogan atarak kürsüyü işgal etti.

Toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşime ara veren Önder, aranın ardından CHP milletvekillerinin protestolarının devam etmesi üzerine birleşime yeniden ara verdi.

Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin "Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde yapılan yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunmaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sosyal medyada CHP'li vekillere tepki yağdı.

İşte o tepkiler...

"Bence hepiniz gidin bu ülke ye bir faydanız yok . Bu ülkede daha bir dikili ağacıniz yok elle tutulur . Bu milletin sırtından inin"

"Tüm CHP vekilleri istifa etmeliler"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"Boş sözlere gerek yok.Topluca istifa edin."