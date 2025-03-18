TBMM'de CHP'li vekillerden skandal! Diploma iptali nedeniyle kürsüyü işgal ettiler | Tepki yağdı: Topluca istifa edin
İstanbul Üniversitesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişle aldığı diplomasını iptal etti. Bunun üzerine TBMM Genel Kurulunda, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal kararının ardından gerginlik yaşandı. Yoklama sırasında CHP milletvekilleri 'Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' diye slogan atarak kürsüyü işgal etti. Oturuma ara verilirken sosyal medyada CHP'li vekillere tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, 'Bence hepiniz gidin bu ülkeye bir faydanız yok. Bu ülkede daha bir dikili ağacınız yok. Bu milletin sırtından inin' ifadeleri ile milletvekillerine tepki gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 28 kişinin diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi tarafından "Savcılığa ve YÖK'e gönderilecek" açıklaması yapıldı.
İstanbul Üniversitesi, diploma soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
TBMM Genel Kurulunda, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal kararının ardından gerginlik yaşandı.
CHP'Lİ VEKİLLERDEN SKANDAL! KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ
CHP Grup Başkanvekili Başarır, İstanbul Üniversitesinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal kararı verdiğini belirtmesi üzerine, "Bu ülkede hukuk kalmamıştır. Biz, CHP Grubu olarak sizden bu durumun değerlendirmesini yapmak üzere ara vermenizi talep ediyoruz." dedi.
Meclis Başkanvekili Önder birleşime ara verdi. Verilen aranın ardından grup başkanvekilleri İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, belli bazı siyasi maksatlarla yürütülen idari soruşturmaların veya yargılamaların bu ülkeye fayda vermediğini belirterek, "Muhataplarına iyilik mi yapılıyor kötülük mü yapılıyor bunu ilerleyen yıllarda müşahede etme imkanı bulacağız. Bildiğim bir tek şey var ki bu ülke içeriden ve dışarıdan bu kadar ağır sorunlarla iç içeyken, ekonomik olarak, sosyal olarak, dış politikada bu kadar sorunumuz varken bu kadar kısır tartışmalarla ve gerçekten kamu vicdanını yaralayacak kararlarla bu ülkenin meşgul edilmesini DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi olarak doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Bu karar, basit bir siyasi rakibin kendilerine göre tasfiyesinden ibaret bir karar değildir. Bu karar, ülkedeki iç huzuru, sosyal huzuru bozacak, hukuk dışı, kanun dışı anlatılamaz bir karardır." ifadelerini kullandı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yeni bir utançla karşı karşıya olunduğunu savunarak, "Bu insanlar halkın oyuyla geliyorlar, aldıkları diplomayla gelmiyorlar. Ama diplomayı malzeme edenlerin niyeti, aslında yargı eliyle siyaseti dizayn etmektir." diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Bu karar 86 milyon için verildi. Bu, bir sivil darbedir. Üzülerek söylüyorum ki diplomayı veren ve iptal eden üniversite 1453'te kuruldu. Hukukumuz, o tarihin gerisine düştü. Bu, sivil bir darbe. Artık bu ülkede insanların, mal, hukuk, can güvenliği yoktur." dedi.
Başarır, 86 milyonu bu kararı tanımamaya ve Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durmaya davet ederek, direneceklerini söyledi.
Meclis Başkanvekili Önder'in AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e söz vermesi üzerine CHP milletvekilleri sıralara vurarak Zengin'in konuşmasına engel oldu.
İYİ Parti'nin grup önerisinin oylamasından önce toplantı yeter sayısı istendi. Yoklama sırasında CHP milletvekilleri "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye slogan atarak kürsüyü işgal etti.
Toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşime ara veren Önder, aranın ardından CHP milletvekillerinin protestolarının devam etmesi üzerine birleşime yeniden ara verdi.
Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin "Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde yapılan yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunmaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı
Sosyal medyada CHP'li vekillere tepki yağdı.
İşte o tepkiler...
"Bence hepiniz gidin bu ülke ye bir faydanız yok . Bu ülkede daha bir dikili ağacıniz yok elle tutulur . Bu milletin sırtından inin"
"Tüm CHP vekilleri istifa etmeliler"
"Boş sözlere gerek yok.Topluca istifa edin."
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