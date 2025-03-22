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Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den Filiz Akın için başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.03.2025 22:31
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Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den Filiz Akın için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ın hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" olarak bilinen Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. 82 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesapları üzerinden Filiz Akın'ın vefat haberi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Filiz Akın için taziye mesajı (Kaynak: X) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Filiz Akın için taziye mesajı (Kaynak: X)

ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda "Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadeleri yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Filiz Akın için taziye mesajı (Kaynak: X) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Filiz Akın için taziye mesajı (Kaynak: X)

CENAB-I ALLAH'TAN RAHMETLER NİYAZ EDİYORUM

MHP lideri Devlet Bahçeli ise yayımladığı taziye mesajında "Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den Filiz Akın için başsağlığı mesajı Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den Filiz Akın için başsağlığı mesajı Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den Filiz Akın için başsağlığı mesajı
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