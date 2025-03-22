Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den Filiz Akın için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Filiz Akın için taziye mesajı (Kaynak: X)

CENAB-I ALLAH'TAN RAHMETLER NİYAZ EDİYORUM

MHP lideri Devlet Bahçeli ise yayımladığı taziye mesajında "Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.